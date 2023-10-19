برنامج الغذاء العالمي: مخزون البضائع في غزة في تناقص شديد والوضع الإنساني صعب

قالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي لـ"القاهرة الإخبارية" عبير عطيفة، إن البرنامج كان يعتمد على المخزون لدى البرنامج في غزة قبل وقوع الكارثة الإنسانية، وأوصل المساعدات لنصف مليون شخص، مشيرة إلى أن مخزون البضائع في غزة في تناقص شديد والوضع الإنساني صعب للغاية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن معظم قدرة المخابز على الإنتاج تأثرت بشدة، ومن بين 23 مخبز، يوجد 4 مخابز فقط مستمرة في تقديم الخبز بشكل يومي، بسبب نقص الكهرباء ونقص الوقود.

وأكدت أن فتح معبر رفح سيكون انفراجة كبيرة لأهالي قطاع غزة، مردفة: “لدينا 1000 طن من المواد الغذائية في مدينة العريش المصرية بانتظار الدخول إلى غزة، وهي تكفي نصف مليون شخص لمدة أسبوع”.

وأردفت: "نتمنى دخول المواد الغذائية في أسرع فرصة، لدينا فرق عمل في داخل غزة وتوجد صعوبة في الاتصال بسبب عدم القدرة على التوجه لبعض المناطق في القطاع".

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