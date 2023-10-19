الخميس 19 أكتوبر 2023
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مصر

"الصحة" توضح كيفية الحفاظ على جهاز المناعة لتجنب العدوى

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

كشفت وزارة الصحة والسكان عن كيفية الحفاظ على جهاز المناعة وتجنب العدوى، وذلك من خلال نشر "إنفوجراف" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

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وقالت الوزارة إنه يمكن رفع جهاز المناعة من خلال تلقي اللقاحات للتحصين ضد العدوى، وتجنب التدخين لأنه يتسبب في ضعف الخلايا المناعية، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه خاصة الغنية بفيتامين "ج - سي".

ممارسة الرياضة
 كما نصحت بضرورة ممارسة الرياضة بانتظام الحصول على وقت كاف من النوم والراحة، وتجنب التوتر والقلق النفسي، والحفاظ على النظافة الشخصية، مشددة على ضرورة الالتزام بالعادات الصحية كغسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

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100 يوم صحة

وأن د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قد أعلن عن تقديم 275 ألفا و776 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الثلاثاء 17 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 7 آلاف و353 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 23 ألفا و964 خدمة.

وأضاف عبدالغفار أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ8 آلاف و548 مولودا، فيما قدمت 22 ألفًا و935 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار عبدالغفار إلى أن الحملة قدمت 2737 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و4 آلاف و591 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1776 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ8 آلاف و634 مواطنا.

قال عبدالغفار إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا- القولون- الرئة- عنق الرحم) بملئ 15 ألفا و106 استمارات استبيان، مضيفًا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 8 آلاف و219 مواطنا.

ودعا عبدالغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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الصحة جهاز المناعة تجنب العدوى اللقاحات التدخين ضعف الخلايا المناعية

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