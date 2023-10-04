"الصحة" تكشف أعراض الإنفلونزا التى تستلزم استشارة الطبيب عند ظهورها

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإنفلونزا، التى تستلزم استشارة الطبيب عند ظهورها لأخذ العلاج المناسب، لافتة إلى أن الإنفلونزا تأتي عادةً فجأة، وغالبًا ما يشعر المصابون بها ببعض أو كل هذه الأعراض.

أعراض الإنفلونزا

وأوضحت أن أعراض الإنفلونزا تشمل؛ حمى "ارتفاع بدرجة الحرارة"، قشعريرة، سعال، التهاب بالحلق، سيلان أو انسداد الأنف، آلام في الجسم أو العضلات، صداع، تعب وشعور بالإرهاق، قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال وهو العرض الأكثر شيوعًا عند الأطفال.

وأكدت أن لقاح الإنفلونزا يوفر حماية من 4 أنواع فيروسات الإنفلونزا المتوقع انتشارها هذا الموسم، لافتة إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وأفادت بأن التطعيمات مهمة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وواحدة من أهم وسائل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.

موعد التطعيم بلقاح الإنفلونزا

وبدوره قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد ويمكن أخذ اللقاحات في أي وقت من العام،

وأشار إلى أن الاستفادة القصوى من اللقاحات تكمن في بدايات فصلي الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية في هذا الوقت مثل الإنفلونزا ونزلات البرد والفيروس التنفسي المخلوي.

وشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات، فيما ‏يخص الأمراض التنفسية التى تزداد فى فصل الشتاء.

حملات التوعية المجتمعية

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزارة حريصة على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية والتوعية بأهمية التطعيمات لرفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية.

يذكر أن الانفلونزا الموسمية هي أحد أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية والمعدية بشكل كبير، فهي واسعة الانتشار، وتقدر نسب الإصابه بها سنويا بأكثر من 10% من سكان العالم وقد تتسبب الانفلونزا سنويا فى ما يزيد على 3- 5 مليون حالة إصابة خطيرة وحالات وفيات.