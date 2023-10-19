"الصحة" تكشف موقف المستشفيات بسيناء للتعامل مع الطوارئ

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن التجهيزات الطبية في شمال سيناء، وحجم التجهيزات القائمة حاليًا، مؤكدًا أنّ هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع أي تداعيات تفرضها الأحداث في قطاع غزة.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن وزارة الصحة تحرص على التأكد من زيادة أعداد وكفاءة وقدرة الفريق الطبي في مستشفيات شمال سيناء، لافتًا إلى أن المحور الثاني هو التأكد من الأعداد للأسرة داخل العناية المركزة أو الأقسام الداخلية وجاهزيتها.

تأكدنا من توفر جميع المستلزمات والأدوية

وأضاف: "تأكدنا من توفر جميع المستلزمات والأدوية والمخزون الكافي من أكياس الدم"، مشيرًا إلى حملات التبرع بالدم الكثيفة والتي ما زالت مستمرة لدعم الأشقاء في غزة.

وتابع: "وزير الصحة زار محافظة شمال سيناء وتفقد نقطتي تمركز إسعاف أبوطويلة، ومعبر رفح البري، بمحافظة شمال سيناء، للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ طبي".

وواصل: "تم دعم محافظة شمال سيناء بفرق طبية في عدة تخصصات أبرزها العظام وجراحة المخ والأعصاب والجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على محورين مهمين وهما الجاهزية للتعامل مع الطوارئ وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين المصريين داخل محافظة شمال سيناء.

واستطرد: "تم الدعم بأجهزة غسيل كلوي، ووحدات غسيل كلوي لتمكين الجهود الصحية من تحقيق ذلك التوازن، ونحن جاهزون للتعامل مع كافة الطوارئ والسيناريوهات المتوقعة".

