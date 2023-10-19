حبس المتهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة بالسلام

قررت نيابة السلام اليوم الخميس، حبس ٣ عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بمنطقة النهضة وزنت كيلو ونصف من مخدر الاستروكس وكيلو من مخدر الحشيش.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط ٣ عاطلين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وزنت كيلو ونصف من مخدر الاستروكس وكيلو من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.