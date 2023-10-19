تقييم كامل لوحدات السلامة والصحة المهنية بجامعة الإسكندرية

وجَّه الدكتور سعيد علام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكلاء الكليات، بضرورة إجراء تقييم كامل لكل وحدات السلامة والصحة المهنية بكليات ومعاهد الجامعة، مع مراجعة الأجهزة والأدوات والتدريب الجيد لفرق العمل البشرية ووضع الخطط المبنية على أساس علمي بما يتماشى مع التطورات التقنية الحديثة لما تمثله تلك الوحدات من أهمية لحماية أمن وسلامة منشآت الجامعة، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة الاجتماعات الكبري بإدارة الجامعة.

كما استعرض “علام” نتائج اللقاء الذي حضره مع لجنة البيئة بالمنطقة الروتارية مصر 2451 بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، للتعاون في مشروعات بيئية مستدامة داخل كليات الجامعة تضمنت فصل المخلفات الصلبة من المنبع، وعمل نموذج تنفيذي في إحدى كليات الجامعة، وترشيد استهلاك المياه بتوفير موفرات مياه شرب، والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء داخل الجامعة.

وهنأ المجلس كلية الهندسة بمناسبة فوز مشروع الكلية "الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية" بالمركز الأول على مستوى محافظة الإسكندرية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2023 فئة المشروعات الكبرى.

كما هنأ المجلس كلية الصيدلة بمناسبة فـوز مشروع الكلية "الدائرة الخضراء Green Cycle” بالمركز الأول على مستوى محافظة الإسكندرية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2023 فئة المبادرات والمشروعات غير الهادفة للربح.

قافلة طبية شاملة

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب حول تنظيم الجامعة لقافلة طبية شاملة إلى منطقة حلب بالكيلو 57 على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى بالاشتراك مع نادي ليو أبوللو الإسكندرية، حيث شارك في القافلة 9 أطباء بشري و4 أطباء أسنان و50 منظم من نادي ليو و6 طلاب من أسرة طبيب من أجلك وذلك في مختلف التخصصات الطبية وبلغ عدد الحالات التي تم الكشف عليها 398 حالة مع توفير الأدوية مجانا للمرضى.

وعرض خلال المجلس قيام كليات العلوم والتربية للطفولة المبكرة والتربية النوعية بالمشاركة في مبادرة "100 يوم صحة" الرئاسية للكشف عن أمراض الضغط والسكر وصحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية للعاملين بتلك الكليات.

واستعرض المجلس مشروع البحث المقدم من الدكتورة حنان مصطفى عبد الله المدرس بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان "تعزيز استعادة الموارد وتحسين إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من خلال التعاون والتآزر بين الأنظمة الكهروكيميائية الحيوية والتناضح الأمامي".

كما استعرض المجلس عدد من أنشطة كليات الجامعة وورش العمل والندوات والمبادرات والبرامج التدريبية التى تمت خلال شهرى سبتمبر واكتوبر 2023