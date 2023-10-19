الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالمنعم إمام: الشعوب ترفض المخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

النائب عبدالمنعم
النائب عبدالمنعم إمام

قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل: سقطت تفاحة فعرف الغرب معنى الجاذبية، وسقطت آلاف من الجثث فلم يعرفوا معنى الإنسانية، موضحا خلال الجلسة الطارئة لمجلس للنواب، أن هناك تصفية للإنسانية جمعاء، وأن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية سقطت اليوم بلا رجعة.

وواصل النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل: ما يحدث في فلسطين يجعلنا نصطف معارضة قبل الأغلبية وراء القيادة السياسية لدعم الأمن القومي المصري، ومنع تصفية القضية الفلسطينية.

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نرفض المخططات الإسرائيلية للتهجير وتصفية القضية

واختتم النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل: الشعوب تقولها واضحة، نحن نرفض المخططات الإسرائيلية للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، كما نرفض المساس بالأمن القومي المصري.

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.

الجدير بالذكر، أن مجلس النواب، نكس أعلامه من أعلى مقر المجلس، أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام 

يأتي ذلك عملًا  بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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