رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إسرائيل صباح الخميس بواسطة طائرة نقل محملة بالمساعدات إلى دولة الاحتلال، خلال الزيارة عبر عن سعادته بقرار السماح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر مصر، لكنه أدلى بخطاب استفزازي جديد بدعمه المطلق لإسرائيل.

تعهدات سوناك وخطاب استفزازي جديد

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بأن سوناك تعهد بالوقوف إلى جانب إسرائيل في "أحلك ساعاتها"، مضيفًا أنه يريد أن "تنتصر" إسرائيل في حربها مع المقاومة الفلسطينية.

وفي حديثه بعد اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادعى رئيس الوزراء البريطاني أن الشعب الفلسطيني ضحايا حماس، وكرر أن المملكة المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، بما يتماشى مع القانون الدولي.

وتابعت أن الاجتماع بين سوناك ونتنياهو يُعدّ جزءًا من زيارة سوناك للمنطقة الأوسع تستغرق يومين، حيث من المتوقع أن يصل إلى المملكة العربية السعودية في وقت لاحق اليوم الخميس ضمن رحلة للعواصم الإقليمية لم يتم الكشف عنها بعد.

وأوضحت الإذاعة البريطانية أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر بقوة منذ عملية "طوفان الأقصى" غير المسبوقة على إسرائيل في 7 أكتوبر الحالي، ولا تزال غزة تحت الحصار، حيث تمنع إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء والوقود عبر الحدود.

واستعار نتنياهو عبارة من الزعيم البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، السير ونستون تشرشل، قال فيها إن هجوم المقاومة الفلسطينية كان "أحلك ساعاتنا" و"أحلك ساعات العالم"، ليرد سوناك قائلًا: "فخور بالوقوف هنا معك في أحلك ساعات إسرائيل كصديق لك".

وأضاف سوناك أن المملكة المتحدة تدعم "بشكل مطلق" حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مضيفا أن هذا يجب أن يكون ضمن القانون الدولي، معربًا عن سعادته من إعلان إسرائيل، أمس الأربعاء، أنها لن توقف دخول المساعدات إلى جنوب غزة من مصر.

وأوضحت الإذاعة البريطانية، أنه على مدار الأيام الماضية من التصعيد رفضت إسرائيل كل الضغوط المصرية والدولية لتأمين دخول المساعدات الإنسانية وهددت بقصفها، حتى يتم إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم المقاومة الفلسطينية، إلا أنها رضخت للضغط المصري الأمريكي في النهاية.

وبعد اجتماع سابق مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، قال مجلس الوزراء البريطاني إن سوناك يأمل في تحقيق "مزيد من التقدم" في توصيل المساعدات إلى غزة.