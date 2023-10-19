الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب ضياء داود: نواجه أسوأ نسخ من الإدارات الغربية والأمريكية خلال 100 عام

النائب ضياء داود
النائب ضياء داود

قال ضياء داود، عضو مجلس النواب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تبدل صفقاتها وعلاقاتها مع الدول مثلما “تبدل الأحذية”،  ومصر لن تسمح بأن تكون “حذاء في قدم أمريكا”.

وأكد داوود، خلال كلمته في الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، إن تلك الجلسة التي يعقدها البرلمان يجب أن ينتج عنها قرارات حاسمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، وعدم تصفية القضية الفلطسينية.

وأشار إلى أن العالم يواجه أسوأ نسخ من الإدارات الغربية والأمريكية على مدار الـ100 عام الأخيرة، وأمريكا دائما تقول إنه ليس لديها صداقات ولكن لديها مصالح، وهو ما يجعلنا رافضين بقوة لصفقة القرن التي تقوم على تهجير الفلسطينيين، وهو أمر نرفضه إلى جانب المساس بالأمن القومي.

انطلاق جلسة مجلس النواب الطارئة بشأن فلسطين

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس النواب، نكس أعلامه من أعلى مقر المجلس، أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك عملًا  بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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