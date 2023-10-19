الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"صناعة الحبوب" تعلن دعمها القيادة السياسية فى رفض تهجير الفلسطينيين

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

أعلن عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عن التأييد الكامل لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الرافض لتهجير سكان قطاع غزة والوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأشقاء في فلسطين.

وقال السلاموني، في بيان له، إن الغرفة بكامل أعضائها داعمة لموقف وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين، والحفاظ على الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن الشعب المصري على قلب رجل واحد ويصطف خلف القيادة السياسية التي تحظى بدعم وتأييد شعبي خاصة مع إعلان موقف مصر الواضح من رفض الممارسات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

نصطف جميعًا خلف القيادة السياسية في رفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين

وأكد التضامن الكامل لدعم الشعب الفلسطيني في محنته وما يعانيه من جرائم ضد الإنسانية، وسقط العديد منه ضحايا، مع التقدير الكامل لحكمة الرئيس السيسي في التعامل مع القضية الفلسطينية وقراراته الجريئة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني والحفاظ على الأمن القومى المصري.

ويلعب الرئيس عبدالفتاح السيسي دورًا هامًا في القضية الفلسطينية ويعمل جاهدًا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، حيث يعمل الرئيس السيسي جاهدًا للتوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشارك الرئيس السيسي في العديد من المبادرات الدولية لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأكد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ويقدم الرئيس السيسي دعمًا إنسانيًا للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، وذلك من خلال توفير المساعدات الغذائية والطبية والتنموية والتعليمية.

ويتعاون الرئيس السيسي مع السلطة الفلسطينية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وذلك لتأمين المناطق المحتلة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، ويشعر الرئيس السيسي بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمهم في قضيتهم، ويشارك الرئيس السيسي في المناسبات التضامنية مثل المؤتمرات والمؤتمرات الدولية، وذلك لإبراز دعم مصر لحقوق الفلسطينيين.

عبد الغفار السلامونى صناعة الحبوب بكامل أعضائها الشعب المصري تهجير الفلسطينيين الرئيس عبد الفتاح السيسي

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