الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الغرف التجارية: تصريحات الرئيس السيسى تعكس التزام مصر بدعم الشعب الفلسطينى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعب يثمن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني، وعدم السماح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لافتًا إلى أن هذه التصريحات تعكس التزام مصر بقضية الشعب الفلسطيني ودعمها لحقوقهم المشروعة وتحقيق السلام في المنطقة.
وأضاف "السمدوني"، في بيان، اليوم الخميس، أنه كان لمصر دور بارز في دعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل الحرية والاستقلال، حيث إنه منذ عقود، تعاونت مصر مع الفلسطينيين في مختلف المجالات، سواء كان ذلك في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، ومع تولي الرئيس السيسي الحكم بمصر، تعززت هذه العلاقة وتم توجيه دعم مصري قوي للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر ستظل تدعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة.
وأعرب سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، عن رفض مصر أي تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء أو أي منطقة أخرى.
كما ثمن هذه التصريحات الشجاعة والواضحة من الرئيس السيسي، تأييد ودعم مصر القوي للشعب الفلسطيني، أنها تعكس وحدة الشعب المصري في قضية الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن مصر لن تتخلى عن دعمها لهم.
وقال إن تصريحات الرئيس السيسي تأتي في سياق التزام مصر بالمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تدعو لدعم حقوق الشعوب المظلومة والمحرومة.

السيسي الشعب الفلسطيني الفلسطينى المجالات القاهرة التجارية الشعب المصري

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