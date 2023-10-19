الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وفد من 14 شركة يابانية يزور العاصمة الإدارية الجديدة بحثًا عن فرص استثمارية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

في إطار تعزيز شركة العاصمة الإدارية للتنمية  العمرانية لعلاقاتها مع الشركات الدولية وترحيبها بالاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم، استقبل المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة اليوم وفد يمثل عدد (14) شركة يابانية على رأسهم مجموعة (Taitan Capital) عملاق التطوير العقاري والاستثمار في دولة اليابان برئاسة كانزاوا يوكيو مالك الشركة بالإضافة إلى نيوا كيشيرو المدير التنفيذي لشركة  (Taitan Capital) وشركة ميزوها بجانب عدد من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين لباقي الشركات كما صاحب الوفد السيدة هيرو نيشيشيو المدير التنفيذي لشركة (Earth Heros) وهي بالإضافة إلى وظيفتها فهي ملكة جمال اليابان وتعمل بالتمثيل وسفيرة البيئة والتغير المناخي باليابان.

وفي كلمة للمهندس خالد عباس رحب فيها بالوفود الزائرة وأشار إلى استعداد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لفتح مجالات الاستثمار والشراكة مع كل الشركات الموجودة في كافة المجالات مع استعراض للفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة الإدارية وتنوعها ما بين عقاري بكل أشكاله وصناعي متخصص في الصناعات الصديقة للبيئة مع التأكيد على سهولة وسلاسة الإجراءات اللازمة لبدء أي استثمار في العاصمة الإدارية الجديدة بما يضمن الفائدة المتبادلة لكل الشركاء تلى الكلمة استعراض لمشروع العاصمة الإدارية وما تم من إنجازات حتى وقتنا هذا.

ومن جانبه أكد كانزاوا يوكيو مالك شركة (Taitan Capital) ورئيس الوفد الزائر سعادته بالتعاون والاستثمار في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مع تقديم التهنئة على مشروع العاصمة الإدارية وما تم فيه من إنجازات في وقت قصير والذي وصفه  بالعملاق وأحد أكبر مشاريع التنمية العمرانية على مستوى العالم... تجدر الإشارة إلى أن المجموعة تستهدف إنشاء مجمع سكني تجاري ترفيهي بمنطقة الأعمال المركزية على مساحة تتجاوز العشرين الف متر مربع يحمل الهوية والتصاميم المعمارية اليابانية مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية تحمل العديد من الفرص الاستثمارية الواجب استغلالها كونها في مصر الدولة الأكبر والأعرق بالشرق الأوسط.

تلى ذلك القيام بزيارة ميدانية لأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة شملت الحي الحكومي وساحة الشعب ومنطقة الأعمال المركزية وكاتدرائية ميلاد المسيح.

العاصمة اليابان خالد عباس استثمارات مصر

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