الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"العاصمة الإدارية" تحتضن احتفالات القوات الجوية بعيدها الـ91

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

قالت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إن العاصمة الإدارية الجديدة احتضنت أمس، احتفال القوات الجوية بعيدها الـ91 حيث شارك فريق الألعاب الجوية المصري "النجوم الفضية" أشقاءهم من فريق الألعاب بالقوات الجوية السعودية "الصقور السعودية" في عمل استعراض جوي مبهر فوق سماء العاصمة الإدارية الجديدة خطف الأنظار وانتزع آهات الإعجاب.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنه شارك في العرض فريق القفز الحر المصري بأداء قفز حر لعدد كبير من القافزين مع عمل تشكيل الماسة في سماء العاصمة الإدارية الجديدة، كما شاركت معدات الدلتا المظلية في أداء مرور متقن رافعة علميْ الدولتين الشقيقتين.

شمل الاستعراض الجوي المرور فوق أهم معالم العاصمة بدء من منطقة الأبراج والنهر الأخضر، مرورًا بمركز مصر الثقافي الإسلامي وكاتدرائية ميلاد المسيح والحي الحكومي، وانتهى فوق ساحة الشعب التي يزينها ساري العلم الأطول في العالم رافعًا علم مصر الحبيبة.

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