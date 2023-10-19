الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الصحفيين: طرح 350 قطعة مقابر بـ6 أكتوبر الجديدة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة مساحتها 16 ألفًا و295 م2 لصالح نقابة الصحفيين  لبناء مقابر عليها بنظام اللحد، علمًا بأن المنطقة ستشمل مسجدًا واستراحة.

وتقرر فتح باب التقدم اعتبارًا من يوم السبت  الموافق 21 أكتوبر الجاري وحتى 30 أكتوبر بمركز الخدمات بالطابق الأول لعدد 350 قطعة منها (150 مساحتها 40م2 و200 قطعة مساحتها 30م2) ويبلغ سعر المتر 3000 جنيه.

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حشود كبيرة تشارك فى وقفة نقابة الصحفيين تضامنًا مع الشعب الفلسطينى (فيديو)

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شروط الحجز:

ألا يكون العضو قد حصل على قطعة أرض مقابر من قبل، وستجرى قرعة علنية إذا زاد عدد الراغبين في الحجز بعد استبعاد من حصلوا على مقابر من قبل علمًا بأنه يلزم سداد ثمن القطعة كاملًا خلال 15 يومًا من إعلان نتيجة القرعة ومن لم يلتزم سيتم تصعيد الاحتياطي.

إحالة زملاء فى "بى بى سى" للتحقيق بتهمة الانحياز للشعب الفلسطينى "استكمال" للاستهداف "الإسرائيلى" للصحفيين

أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن كامل تضامنه مع الزملاء الصحفيين فى "بى بى سى"، الذين أحيلوا للتحقيق بتهمة الانحياز للشعب الفلسطينى.

ويؤكد مجلس نقابة الصحفيين أن تحركات مؤسسة "بى بى سى"، فضلًا عن تغطيتها غير المهنية، والمنحازة تكشف عن أن المؤسسة تحولت لأداة فى يد آلة الحرب الإسرائيلية، مشددًا على أن ما جرى مع الزملاء وإحالة البعض منهم للتحقيق ووقفهم عن العمل لمجرد إبداء إعجاب على منشورات تنتصر للضحية هو اعتداء على حقهم فى التعبير عن الرأى، وفى الوقت نفسه يكشف عن مدى ازدواجية معايير هيئة الإذاعة البريطانية.

ويشدد مجلس نقابة الصحفيين على أن إحالة الزملاء الصحفيين استنادًا لبحث أجراه أحد المراكز البحثية التابع لدولة الاحتلال الإسرائيلى، والتقطته صحف غربية يمثل استهدافًا من الاحتلال للصحفيين خارج المعارك وأراضى القتال، وأنه يأتى استكمالًا لجرائم جيش الاحتلال ضد الصحفيين وناقلى الحقيقة، الذى أسفر حتى الآن عن ارتقاء 15 شهيدًا، وإصابة العشرات من الزملاء، وقصف وتدمير أكثر من 50 مؤسسة إعلامية، بالإضافة لمنازل عشرات الزملاء لمجرد أنهم يمارسون مهنتهم بكشف الحقيقة.

ويطالب مجلس نقابة الصحفيين مؤسسة "بى بى سى" بوقف الإجراءات العقابية ضد الزملاء فورًا، وهى الإجراءات التى تمثل انتهاكًا صارخًا للحق فى التعبير، وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية، وتتنافى مع شرط الضمير، مشددًا على أنه سيقدم كامل الدعم القانونى والنقابى للزملاء، وأن أى إجراء سيتم فى غيبة النقابة هو إجراء غير قانونى، وأن النقابة ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَنْ يشارك فيه.

هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة السادس من أكتوبر نقابة الصحفيين للشعب الفلسطيني الإسرائيلي بى بى سى

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