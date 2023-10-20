محمد الشحات: فلسطين قضية حياة وإسرائيل نجحت فى تدنيس ثوب الإنسانية

تحدث الشاعر والكاتب الصحفي محمد الشحات عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منددًا بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والإنسانية عمومًا، في رسالة وجهها إلى الكيان الصهيوني.

وقال محمد الشحات: “لقد ذكر العدو الإسرائيلي الأجيال الجديدة التي لم تشهد انتصار أكتوبر 73 بأنك فعلا العدو التاريخي لنا، ليس لنا فقط ولكن للإنسانية، فقد حركت كل جيوش الكراهية داخل نفوس الشعبين العربي والإسلامي، بتلك المجازر والدمار الذى تعرض له شعبنا في غزة، وهى كراهية قادرة بأن تمحو دولتك من فوق وجه الأرض، وهو أمر وراد واقترب كثيرًا”.

رسالة للشعب الإسرائيلي

وتابع الشحات: “ولا بد لي من أن أطمئن الشعب الإسرائيلي بأن أمريكا بكل ما تملكه من قوة، وأوروبا الذيل الذليل، كلهم لن يستطيعوا أن يفعلوا لك أي شيء، فالفلسطينيون ليسوا الهنود الحمر، ولا سكان أستراليا الأصليين ومن السهل محوهم من الخريطة الإنسانية، لأن شجرة الشعب الفلسطيني لا يمكن لا أحد أن يجتثها، بل هي مورقة دائمًا، فالأمهات تلدن الأطفال، فيرضعن من صدورهن الشجاع وحب الأرض والدفاع عنها”.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور": “لسنوات طويلة سوف تغلق مراكز الأبحاث في إسرائيل والعالم الأبواب على نفسها، لكى تبحث ما الذى حدث يوم 7 أكتوبر، كيف حدث هذا، وأنا على يقين من أنهم رغم ما يمتلكونه من إمكانيات لن يضعوا يدهم على السبب، وأن ما حدث يوم 7 أكتوبر سيكون أول مسمار يدق في نعش الدولة العبرية، لم أفقد الأمل في قدرة شعبنا العربي الشجاع في فلسطين من أنه سوف تحمل ويصمد رغم هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى والمصابين”.

التضامن مع غزة

واستكمل: “إسرائيل نجحت ببراعة في تدنيس ثوب الإنسانية، وكشفت القناع عن الجميع، وأعتقد بأننا بعد أن نهدأ ونجلس مع أنفسنا، سوف تتغير أمور كثرة، فشكرا لك يا إسرائيل شكرا لأنك جعلتي الشعب العربي وعدد كبير من شعوب العالم في أن يهبوا وينهضوا ويخرجوا إلى الشوارع تضامنا مع شعب غزة ويلعنون بحناجرهم الصهاينة وجرائمهم، ما قامت به إسرائيل لن يمر مرور الكرام، ولن تستطيع القوى الإمبريالية في العالمية أن تمحوا ما حدث، فلقد فجرت أعمال الدولة العبرية براكين الغضب في النفوس”.

براكين الغضب

وتابع: “لقد حركت إسرائيل بما قامت به براكين الغضب، وعلمت إسرائيل قوة الدولة المصرية وأنها قادرة على أن تقود أمتها، وأن المتابع للدور المصري رئيسا وحكومة وشعبا أدرك قوتها، وأنها لا يمكن أن تجعل أحدا يقضى على القضية الفلسطينية وحق شعبها في وطنه، ولا أحد يستطيع أن ينزع شعبا عن أرضه رغم ما يملكه العدو من أسلحة للدمار الشامل، فإسرائيل اكشفت أنها رغم ما تملك من قوة غاشمة، قد ازداد تمسك الشعوب العربية بقصيتهم وبأرضهم وبحقهم في الحياة، وفى وطن يحمل اسم فلسطين لأنها قضية حياة”.

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