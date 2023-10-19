الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بـ"الشيوخ": أمن مصر خط أحمر.. وتهجير أهالى غزة "مرفوض"

النائب محمد عريبي
النائب محمد عريبي

أدان النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء من المرضى والأطفال والأطقم الطبية جراء هذا العدوان الغاشم.

وأعلن القيادي في حزب مستقبل وطن تفويضه للقيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ ما يلزم من قرارات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدًا أن جموع المصريين يقفون خلف قيادتهم على قلب رجل واحد. 

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عريبي: فلسطين تنزف دمًا على مر عقود طويلة

وقال عريبي، إن "فلسطين تنزف دمًا على مر عقود طويلة"، والمجتمع الدولي يكف عينيه ويصم آذانه عمدًا عن تلك الجرائم التي تُرتكب كل دقيقة في حق مدنين عُزل وأناس أبرياء، من أجل اغتصاب حقوق هذا الشعب المحاصر والمكتوف الأيدي حتى في الدفاع عن نفسه وردع هذه الجرائم.

وأضاف أن جرائم هذا العدوان الغاشم تهدف إلى تنفيذ مخطط شيطاني، هدفه نهاية الفلسطينيين والخلاص منهم سواء بالإبادة أو الاستيلاء على جزء من مصر لتهجيرهم إليها، وتفريغ المنطقة لإقامة دولة الكيان الصهيوني، الأمر الذي لم ولن يقبله أي مصري أو عربي، فالأمن القومي المصري والعربي خط أحمر.

وشدد عريبي على أن مصر ستظل السند للشعب الفلسطيني، رافضة للإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وممارسات الإجرام التي تقترفها قوات الاحتلال، داعيًا المجتمع الدولي للتخلي عن حياده وانحيازه للكيان الصهيوني، وأن يعمل على وقف نزيف الشعب الفلسطيني وردع العدوان عليه وتأمين وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح معبر رفح والسماح بوصول المساعدات العربية لأهالي قطاع غزة، وإنقاذ المرضى في المستشفيات، مشيرًا إلى أن الكيان الإسرائيلي فرض حصارًا كاملًا على قطاع غزة ومنع وصول أي إمدادات مع قطع كل المرافق سواء كهرباء أو مياهًا، ومن ثم شل الحركة نهائيًا، مما يشكل خطورة على حياة المدنيين.

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