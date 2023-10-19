الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هيئة المعابر بغزة: معبر رفح لا يزال مغلقًا

رفح
رفح

قال العقيد هشام عدوان، المتحدث باسم هيئة المعابر في قطاع غزة، إنه حتى الآن ما زال معبر رفح مغلقًا، ولم يصل إلينا أي جديد بشأن إدخال المساعدات، بل وحتى الآن لا تزال آثار الدمار موجودة في الطرق المؤدية للجانب المصري.

استهداف معبر رفح

وأضاف عدوان، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "الغد"، اليوم الخميس: "حتى هذه اللحظة لم نتلق أي جديد، سواء على صعيد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة  أو خروج الجنسيات الأجنبية من القطاع حتى هذه اللحظة".

وأوضح المتحدث باسم هيئة المعابر بغزة أن أي استهداف طال معبر رفح سوف يعرقل مبدئيًا الحركة داخل المعبر، ويحتاج إلى وقت لردم هذه الطرق وتسويتها بعد الدمار العنيف، الذي طال المعبر على إثر القصف الإسرائيلي.

وأفاد بأنه في حال سماح إسرائيل والاتفاق على فتح المعبر سيتم الإصلاح في المعبر، من أجل الدخول العاجل للمساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.

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