الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب الفلاحين: مصر تدعم القضية الفلسطينية قيادة وشعبًا

نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين

قال نقيب الفلاحين حسين أبوصدام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا مهمًا في القضية الفلسطينية وتعمل جاهدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتسعى جاهدة للوساطة والتسوية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولعبت مصر دورًا حاسمًا في التوصل إلى اتفاقيات سلام مثل اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 واتفاقية أوسلو عام 1993.

مصر تدعم قضية فلسطين سياسيًا ودبلوماسيًا

وأضاف أبوصدام في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تدعم قضية فلسطين سياسيًا ودبلوماسيًا على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تعمل على تعزيز الشرعية الدولية لحقوق الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قام بتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، كما تعمل مصر على تعزيز التعاون الأمني مع الفلسطينيين لمكافحة التهديدات الإرهابية والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن دور مصر في القضية الفلسطينية يعكس التزامها بتحقيق السلام والعدالة في المنطقة، وتعزز جهودها لتحقيق حل سلمي ودائم للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

شعب مصر يتضامن مع الشعب الفلسطيني ويدعمهم في قضيتهم العادلة

وأكد أبوصدام أن الشعب المصري يتضامن مع القضية الفلسطينية ويقف خلف الشعب الفلسطيني ويدعمه في قضيته العادلة، حيث تقام في مصر العديد من الفعاليات والأنشطة التضامنية مثل المسيرات والوقفات التضامنية والحفلات الفنية، للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة.

نقيب الفلاحين حسين أبو صدام الرئيس السيسي للصراع الفلسطيني تحقيق السلام السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين الصراع الفلسطيني

مواد متعلقة

نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار "الكوسة" فى الأسواق

نقيب الفلاحين: الرئيس السيسي أثلج صدور الفلاحين من لؤلؤة الصعيد

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

أخر تحديث| أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

أستاذ دراسات إسرائيلية: خطاب الرئيس السيسى له صدى كبير فى الإعلام الإسرائيلى

"الإعلاميات العرب" يؤيد موقف الرئيس السيسى: عبّر عن نبض الشعوب العربية

أبكى ملايين حول العالم.. قصة الطفل الفلسطينى المصاب بالهلع فى مجزرة المعمدانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم