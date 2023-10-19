نقيب الفلاحين: مصر تدعم القضية الفلسطينية قيادة وشعبًا

قال نقيب الفلاحين حسين أبوصدام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا مهمًا في القضية الفلسطينية وتعمل جاهدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتسعى جاهدة للوساطة والتسوية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولعبت مصر دورًا حاسمًا في التوصل إلى اتفاقيات سلام مثل اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 واتفاقية أوسلو عام 1993.

مصر تدعم قضية فلسطين سياسيًا ودبلوماسيًا

وأضاف أبوصدام في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تدعم قضية فلسطين سياسيًا ودبلوماسيًا على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تعمل على تعزيز الشرعية الدولية لحقوق الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قام بتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، كما تعمل مصر على تعزيز التعاون الأمني مع الفلسطينيين لمكافحة التهديدات الإرهابية والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن دور مصر في القضية الفلسطينية يعكس التزامها بتحقيق السلام والعدالة في المنطقة، وتعزز جهودها لتحقيق حل سلمي ودائم للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

شعب مصر يتضامن مع الشعب الفلسطيني ويدعمهم في قضيتهم العادلة

وأكد أبوصدام أن الشعب المصري يتضامن مع القضية الفلسطينية ويقف خلف الشعب الفلسطيني ويدعمه في قضيته العادلة، حيث تقام في مصر العديد من الفعاليات والأنشطة التضامنية مثل المسيرات والوقفات التضامنية والحفلات الفنية، للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة.