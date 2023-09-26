الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار "الكوسة" فى الأسواق

الكوسة
الكوسة

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، سبب ارتفاع أسعار "الكوسة" في الأسواق من 8 إلى 18 جنيهًا، مؤكدًا أن سبب ذلك هو بداية الموسم الذي يشهد ارتفاع الأسعار.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن باقي الخضروات الأخرى أسعارها غير مرتفعة مثل الملوخية سعرها 2 جنيه، حتى الطماطم أسعارها استقرت لتصل إلى 12 جنيهًا، والبطاطس 8 جنيهات، وخلال 15 يومًا ستنخفض الأسعار أكثر.

أسباب ارتفاع أسعار البصل

وتابع، أن سعر البصل وصل إلى 25 جنيهًا والفلاح باعه وسط أرضه بـ 6 جنيهات، مؤكدًا أن سبب ارتفاع أسعار البصل هو زيادة التكلفة على الفلاح، وكذلك زيادة الحلقات الوسيطة، وقلة المساحة المنزرعة بالبصل بسبب خسارة الفلاح العام الماضي.

نقيب الفلاحين ارتفاع اسعار الكوسة الاسواق بداية الموسم أسعار البصل

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