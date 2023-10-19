الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 3 سنوات لحلاق يتاجر بـ"الحشيش" في بورسعيد

المستشار أحمد مندور
المستشار أحمد مندور عبد الله

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وعضوية المستشارين شريف فتحي كحلي، وتامر كمال نجيب، واحمد فاروق الشهبة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، وسمير خضير، بالسجن 3 سنوات لحلاق يبيع الحشيش للذبائن ببورسعيد.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 20 من شهر 8 عام 2023 بدائرة قسم المناخ، والمتهم فيها وائل سيد محمد إبراهيم غانم، ويعمل حلاق ومقيم بمنطقة السلام الجديد الضواحي بورسعيد، حيث أحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد محمد هشام شعبان نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ بأنه بضبط وتفتيش المتهم بإذن من النيابة العامة عثر بحوزتها على 16 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر باحرازه للمواد المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن 16 قطعة لمادة بنية اللون داكنة تزن 11 جرام ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 50 الف جنيها والزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المطبوط.

3 سنوات لـ 5 متهمين سرقوا ممتلكات فودافون مصر

وفي شأن آخر قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف فتحي كحلي، وتامر كمال نجيب، واحمد فاروق الشهبة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، وسمير خضير، بالسجن 3 سنوات لـ 5 متهمين سرقوا ممتلكات فودافون مصر وتسببوا في قطع الإتصالات.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 13 من شهر يونيو عام 2023 بدائرة قسم شرق التفريعهة، والمتهم فيها كل من: محمود م س - سائق - ويبلغ من العمر 28 عاما، وعبد اللطيف م س - مدرس بمدرسه بئر العبد الثانوية الصناعية، ومحمد ا ا- عاطل ويبلغ من العمر 33 عاما، وهندي ع س- عاطل ويبلغ من العمر 42 عاما،  وأشرف ع ا م ع ا- عاطل ويبلغ من العمر 25 عاما.

حيث سرق المتهمون المهمات والأدوات المستعملة وهي عبارة عن 16 بطارية ومواسير تكييف، والمستعملة في خطوط الإتصالات والمملوكة لشركة فودافون مصر للاتصالات، والمستخدمة للمنفعة العامة، واتلفوا عمدا خط من خطوط الإتصالات المملوكة للشركة وجعلوها غير صالحة، وترتب على ذلك انقطاع الإتصالات، وحازوا واحرزوا أدوات عباره عن كتر وقصافة ومفك مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد الفني إبراهيم محمود علي بأنه على إثر تلقيه إتصال هاتفي من مسؤول شركة فودافون بوجود عطل بمحطة رقم 4072 محل واقعة السرقة انتقل لإصلاحها، وبوصوله أكتشف سرقه 16 بطارية ومواسير تكييف من داخل المحطة، فهاتف الشركة وأبلغهم بانقطاع شبكة الإتصالات عن البرج وخروج المحطة من خدمه اتصالات نتيجة لحدوث السرقة.

وشهد محمد هشام بركات رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة شرق التفريعة أن تحرياته السرية أكدت إرتكاب المتهمين للواقعة، واضاف باستخدام المتهمين للمفك والقصافة والقطر لتمكنهم من دخول المحطهطة وسرقه المنقولات.

وحكمت المحكمة بمعاقبه المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما اسند اليهما والزمتهم المصاريف الجنائية.

جنايات بورسعيد قسم شرطة المناخ محكمة جنايات بورسعيد الحشيش

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