تنكيس الأعلام ودقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بمدارس مطروح

شهد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، طابور الصباح بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، حيث شارك الطالبات أداء تحية العلم والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء بفلسطين الشقيقة، وذلك وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ووفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الإقليم.

_ الوقوف دقيقة حداد على شهداء الشعب الفلسطينى

وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه تم تنكيس الأعلام بكافة مدارس المحافظة ووقوف الطلاب دقيقة حداد على شهداء الشعب الفلسطينى الشقيق، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

_ طلب العلم من أجل تحقيق التفوق الدراسى

وقام وكيل تعليم مطروح بجولة تفقدية بالفصول الدراسية والحجرات التعليمية تابع خلالها شرح المعلمين للحصص وتفاعل الطالبات مع الشرح حيث اطمأن من الطالبات على توافر كافة الأجواء التربوية بالمدرسة مؤكدًا لهن ضرورة الجد والاجتهاد والحرص على طلب العلم من أجل تحقيق التفوق الدراسي.

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر والتقدير لإدارة وهيئة تدريس مدرسة السيدة عائشة عرفانا بالجهد المبذول والعطاء المتميز والمساهمة في تقديم منتج تربوي متميز لبناتنا الطالبات.

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح