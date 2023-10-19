إصابات جراء قصف الاحتلال فى محيط مدرسة للأونروا تؤوى نازحين

أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم الخميس جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط مدرسة للأونروا تؤوى نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقبل دقائق، أفادت قناة "فلسطين اليوم" بأن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخين نحو منزل يعود لعائلة مخيمر غرب مدينة خان يونس.

كما أفادت بأن طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة الآن على منطقة رفح وانتشال أكثر من 20 شهيدا من منزل استُهدف قبل ساعتين، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال مناطق مختلفة في الضفة الغربية وشن حملة اعتقالات واسعة.

ومساء أمس الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية، بأن حصيلة الضحايا في مدينة خان يونس منذ فجر الأربعاء وحتى الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم، بلغت 31 شهيدا و82 جريحا، جراء قصف الاحتلال لعدة منازل ومنشآت.

لا أحد بالقطاع في مأمن من قصف الاحتلال

وقال المستشار الإعلامي للأونروا في غزة إنّه لا أحد آمن في غزة، مشيرا إلى أنّ نصف مليون نازح لجؤوا إلى مدارس الأونروا في القطاع.

وأضاف أنّ ''الواقع في غزة يشير إلى أن كل شخص معرض للقصف أينما كان".

ويتواصل العدوان الاسرائيلي على غزة لليوم الثاني عشر على التوالي مخلفا ما يزيد عن 3400 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى.

وأدى مساء أمس قصف قوات الاحتلال لمستشفى إلى استشهاد حوالي 500 شخص.

وكثف طيران الاحتلال الإسرائيلي عقب زيارة بايدن، غاراته الجوية على مناطق عدة داخل قطاع غزة والضفة الغربية، صباح اليوم، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى.

وحتى ظهر أمس الأربعاء، بلغت حصيلة ضحايا قصف الإحتلال نحو 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، وأكثر من 61 شهيد وما يزيد عن 1500 جريح في الضفة الغربية، حسبما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية.