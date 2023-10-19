الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. جيش الاحتلال يقصف محيط كفرشوبا جنوبى لبنان

جيش الاحتلال يقصف
جيش الاحتلال يقصف محيط كفرشوبا جنوبى لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة مفتوحة في محيط كفرشوبا بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وقالت القناة 12 العبرية إن الطائرات الإسرائيلية قصفت أهدافًا لحزب الله اللبناني في المنطقة.

وكان أعلن حزب الله أن اثنين من أعضائه لقيا حتفهما في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنهما سقطا أثناء القتال.

من جانب آخر، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، بأن وزير الدفاع لويد أوستن أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، وأشارت إلى أن أوستن دعا خلالها حزب الله اللبناني إلى "وقف هجماته على شمال إسرائيل".

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