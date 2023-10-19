روسيا تسحب من التداول ورقة نقدية جديدة بعد انتقادات الكنيسة الأرثوذكسية

أعلن المصرف المركزي الروسي، أنه سيتوقف عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة ألف روبل انتقدتها البطريركية الأرثوذكسية لتضمّنها رسمًا لكنيسة من دون صليب إلى جانب برج يحمل رمز الهلال الإسلامي.

وأكد المصرف أنه "تم اتخاذ قرارًا بوقف إصدار هذه الورقة"، مشيرًا إلى أنها "لم تدخل التداول على نطاق واسع".

وكانت هذه الهيئة المالية، أعلنت الإثنين، إصدار ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي ألف وخمسة آلاف روبل.

وتضمنت ورقة الألف رسمًا لمعلمين في مدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية ذات الغالبية المسلمة، هما برج مراقبة يعلوه هلال وكنيسة أرثوذكسية لا يعلو قبّة جرسها أي صليب، وتم استخدامها على الورقة النقدية كرمز للتعايش بين المسلمين والأرثوذكس في روسيا.

وقال المتحدث باسم البطريركية الروسية فلاديمير ليجويدا، إن "اختيار الرسوم من قبل المصرف للأوراق النقدية يجب أن يتمّ بعناية أكبر، لعدم التسبب بهذا التوتر حيث لا داعي لذلك".