الهلال السعودى يعلن إصابة مهاجمه نيمار بقطع فى الرباط الصليبى والغضروف

أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن إصابة مهاجمه البرازيلي نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وقال الهلال عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر "أوضحت الفحوص الطبية تعرض لاعبنا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف على أن يخضع لعملية جراحية لاحقًا".

وأشار الهلال، متصدر الدوري السعودي، إلى أن نيمار سيخضع لبرنامج علاجي ستتحدد مدته بعد الجراحة.

وأصيب نيمار خلال مواجهة أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 اليوم وغادر الملعب وهو يبكي.