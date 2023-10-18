تجديد حبس سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من ربة منزل في الجمالية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس سيدة، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من ربة منزل تعمل لديها في منطقة الجمالية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمة عرضت مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وبالفحص عثر بحوزتها على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالى "مجهولين المصدر"، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من منزل ربة منزل "تعمل لديها" بأسلوب "المغافلة".

وبسؤال المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.