"شاى فى الزمالك" رواية تكشف الاستعلاء الغربى للمخرج السينمائى بوريس ميليكوفيتش

صدر حديثا عن دار العربي للنشر والتوزيع رواية " شاي في الزمالك " الرواية الحاصلة على جائزة إيسيدورا سيكوليتش في الآداب عام 2002 للكاتب والمخرج السينمائي بوريس ميليكوفيتش، ومن ترجمة هدى فضل.

قالت الترجمة هدى فضل في تصريح خاص للدستور"هي خواطر ويوميات أكثر منها رواية، وكلها تدور في تفكير البطل الراوي وهو المؤلف "بوريس"، والذي يطلق على نفسه اسم "بي".

وتابعت فضل "تأتي الخواطر عشوائية بشكل كبير ومع ذلك بتربطها خيوط في ذاكرته لما بتقابلنا كل ما نتقدم أكتر بنقدر نتخيل الصورة الكاملة لحياته في مصر.

وأشارت فضل إلى أن حياة البطل في المجمل تتسم بالوحدة الشديدة، على الرغم من إن دائرة معارفه واسعة بحكم طبيعة شغله، وتنبع وحدته من داخله، ومع ذلك يفضل يعيش في مصر على العودة لبلده صربيا قبل ما يتم تقسيم يوغوسلافيا بعد الحرب.

ولفتت فضل الى أن خواطر المؤلف بطل الرواية تنقله بين الماضي والحاضر ممكن يسبب نوع من اللهاث للقارئ بسبب عدم الاستقرار اللي بتعاني منه شخصية بي.

وأوضحت فضل أن صورة مصر التي نراها عبر الرواية والمؤلف لأشخاص يقابلهم هي صورة باردة نوعًا ما، نحن تعرفها جيدا لكن ليس لدينا استعداد نعترف بها بالصراحة التي يتحدث بها المؤلف، إلى جانب ذلك ظهور الاستعلاء الغربي العتاد، لكن مع ذلك، وفي الوقت نفسه، بنحس باحتقاره لنفسه بسبب إحساسه بالاستعلاء على غيره سواء مصريين أم أجانب.

وختمت فضل أن الترجمة نفسها كانت صعبة بعض الشيء، بسبب أسماء الأماكن والشوارع وأسماء الأشخاص الكثيرة اللي أشار لها، ودة تعبنا شوية في التحرير خصوصًا مع الأسماء اللي اتغيرت أو مابقتش موجودة ووصلت لدرجة إننا كنا بنفتح الخريطة ونمشي مع وصفه عليها عشان نقدر نتخيل اللي بيقوله.

ما جاء على غلاف الرواية:

بطلنا، وسنطلق عليه اسم "بي"، يقيم بحي الزمالك، وهو مدير بشركة "ساتشي، وساتشي" للإعلانات الشهيرة.

أعطى "بي" ليومياته في مصر اسم "شاي في الزمالك"، ربما لأنها تشبه تلك الحكايات القصيرة السريعة التي يتبادلها المصريون أثناء جلوسهم في المقاهي يشربون الشاي، وهو ما سنلاحظه هنا؛حكايات تبدأ فجأة وتنتهي فجأة، لتعود، ويستكملها هو مرة أخرى حين يحدث ما يذكره بها، وبين كل تلك الشذرات، نتعرف على شخصيته ) التي يحتقرها بالمناسبة" شخصية الرجل الأبيض، المتعالي، المحتقر للجميع، الذي يعاني من عقدة التفوق.. لكنه يعود ليعترف بأنه "عنصري وحقير". ربما هي يوميات مستشرق في مصر، تتسم بالنقد الذاتي والنقد الموجه لمصر والمصريين، ولكنها في الوقت نفسه نسخة أخرى من مصر نرغب في التعرف عليها؛ حياة أجنبي وحيد يعيش بحي الزمالك.

أما عن المؤلف: وُبوريس ميليكوفيتشلدفي

وهو مخرج سينمائي صربي وكاتبسيناريو ومخرج إبداعي في الإعلانات وكاتب درس الإخراج السينمائي بكلية الفنون

المسرحية في بلجراد، مديرًا في التسعينيات، عمل إبداعي اللإعلان في شركة"ساتشي وساتشي"بالقاهرة.

حائز على العديد من الجوائز المشهورة مثل جائزة JRT(1983)، وجائزة مهرجان مونت كارلو التلفزيوني ) 1983( جائزة كليو ) جائزة(1989) MTV، جائزة إيسيدورا سيكوليتش 2002عن كتابه هذا "شاي في الزمالك".