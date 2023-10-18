الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمن يُطلق الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين اللبنانيين فى محيط السفارة الأمريكية

الأمن اللبناني يطلق
الأمن اللبناني يطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

استخدمت الشرطة اللبنانية، مساء الأربعاء، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وخرج مئات اللبنانيين إلى شوارع العاصمة، احتجاجًا على هجوم قوات الاحتلال على مستشفى العربي المعمداني في قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين.

وذكرت وكالة رويترز، أن المتظاهرين مُنعوا من الوصول إلى حدود السفارة بسبب الحواجز التي أغلقت الطرق. 

ولوح بعض المتظاهرين بالأعلام الفلسطينية بينما رشق آخرون قوات الأمن اللبنانية بالحجارة.

إخلاء السفارات الأمريكية والإسرائيلية

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام محلية، أنه تم إخلاء السفارتين الأمريكية والإسرائيلية في الأرجنتين بعد تلقي تهديدين بوجود قنبلة.

وتواجدت فرق مكافحة القنابل إلى مكان الحادث، وقالت السلطات إن التفتيش الأول لإحدى السفارات كان سلبيًا، بحسب ما أوردته رويترز.

فيما أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا عن تعليق عمل قنصليتها في أضنة، بسبب استمرار المظاهرات أمامها.

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