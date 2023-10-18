محمد شردى: لا تختبروا صبر وذكاء الشعب المصرى

قال الإعلامي محمد شردي إن القصف الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة يمثل الوجه القبيح للسياسة في العالم.

وأضاف شردي خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "دائمًا كنا نقول إن هناك مخططات ضد مصر وبعض الناس كانت تسخر، لكن اليوم هذه المخططات أصبحت واضحة للجميع".

وتساءل شردي قائلًا: "هل هناك صاروخ واحد من الذي أطلقته حماس على الأرض أحدث واحدًا على ألف من حجم الدمار بالمستشفى الأهلي المعمداني".

محمد شردى: إسرائيل تضحك وتكذب على العالم

وأشار إلى أن إسرائيل تضحك وتكذب على العالم، مشيرًا إلى أن أكثر من واجه الصهيونية بأكاذيبهم هو كاتب يهودي أمريكي وقال إنه تم تأسيس إسرائيل على 10 أكاذيب ومن أبرزها أن إسرائيل الشعب المظلوم.

وأكد شردي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعي كل ذلك، مضيفًا: "عندما بدأت هذه الحدوتة خرج الرئيس السيسي وقال احذروا من أن تطال هذه التطورات المنطقة بأكملها".

وتابع: "كلمة السر في حلقة اليوم هى لا تختبروا صبر وذكاء الشعب المصري على الإطلاق، لأن الشعب المصري لا يقبل بفرض أي شيء عليه".