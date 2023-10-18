الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أسامة أبو طالب: موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح تمامًا في كلام الرئيس

أسامة أبو طالب
أسامة أبو طالب

علق الناقد الأدبي الدكتور أسامة أبو طالب على تصاعد الأحداث في قطاع غزة بشأن  القضية الفلسطينية بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وقوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: “لا يمكن إنكار أن الوضع الفلسطيني هذه المرة بقيادة المتطرف اليميني نتنياهو ربما يكون أكثر تعقيدًا من مرات سابقة منذ الاحتلال الصهيوني لفلسطين ومع تطرف التأييد الأمريكي الغربي عامة وانحيازه المعلن مع إسرائيل إلى درجة التطابق معها قولا وفعلا”. 

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": “هو موقف لا يستحق منا أي دهشة نظرا لارتباط المصالح في استغلال الوطن العربي واستنزاف موارده مع السعي الحثيث لتثبيت الوجود الإسرائيلي في أرضنا باعتباره ممثلا لأطماعهم وأداة لتحقيق سيطرتهم الكاملة علينا في أفريقيا وآسيا معا”. 

حسين حمودة: موقف مصر من القضية مشرف ومناسب لأهل فلسطين

وتابع: “من هذا المنطق يتجاهلون كون فلسطين أرضا عربية محتلة مثلما ينكرون على أهلها أي محاولة للتحرر بل ويرفضونها رفضا كاملا ملصقين بمقاومتهم الاحتلال صفة الإرهاب وإدانات الاعتداء عليهم بشكل إمارة الإنسانية من قبل لدرجة أنهم وهم المسيحيون لا يعترفون بقيام اليهود بصلب وتعذيب السيد المسيح والافتراء على أن السيدة مريم العذراء التي كرمها الإسلام والمسلمون والسبب هو ما أشرت إليه، ويعرفه العالم بأكمله من ارتباط المصالح حتى ولو أدى ذلك إلى إنكار العقيدة أو تحريفها والعبث فيها”. 

ويكمل: "كما أنه مما لازم عملية المقاوم المبهرة الأخيرة في غزة التي مثلت لهم تهديدا ورعبا حاليا ورعبا مستقبليا أكثر وأشد خطورة لكونها خطوة غير مسبوقة وانجاز في القتال وفنون المقاومة غير مسبوقة، كما يؤكد ذلك زعماءهم وبالطبع يستغلونها كذريعة للتمادي في عمليات الإبادة الوحشية لأهل غزة نساء واطفالا وشيوخا دون ان يتورعوا عن هدم الابنية والمساكن بل والمستشفيات كما نقل لنا وسائل الإعلام بالصوت والصورة بهدف القضاء النهائي عليهم تحت سمع وبصر وتأييد ومباركة  ساسة الغرب وتأييدهم بالأسلحة والذخائر والأموال المغتصبة من شعوبهم. المضللة تحت تأثير اعلامهم الكاذب والمدفوع عن وبتأثير ضاغط من مؤسسات “ هيئة ادارة العالم: - الماسونية والبنتاجون وشركات الادوية والأسلحة والذخائر التي شاركت ولا تزال في تدمير العراق وأفغانستان وسوريا وليبيا وإثيوبيا ودول من القارة الافريقية المستعمرة تسعى الى التحرر من سيطرتهم”. 

txt

مسيرة حاشدة بالقليوبية للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد شعب فلسطين

ويستطرد: "وهكذا ينكرون ويرفضون أية حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ويحاولون القضاء عليها رغم وضوح الصورة تماما في شعب محتل ومقاومة وطنية ترفض الاحتلال بل وترفض الحلول وتضع العراقيل أمامها حتى ولو كانت حلولا وقتية إنسانية مثل وقف إطلاق النار وعدم التعدي على المواطنين العزل وهدم المساجد والمستشفيات، وسيظل ذلك موقفهم ما لم يتغير بقوة المًوقف العربي وتضامن شعوبه ودوله.

واختتم: “أما عن الموقف المصري من التهجير فهو واضح وضوح الشمس فى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي المدرك لأبعاد المؤامرة وتوابعها على الشعب الفلسطيني بل علينا وعلى الامة العربية كلها إذا اتسعت نظرتنا الى مضمونه وأدركنا حكمته فى ذلك. حمى الله الشعب الفلسطيني العربى الشقيق وحمى مصر ومكننا من الصمود وشفافية الرؤية والقدرة على السيطرة والمواجهة”.

الدكتور أسأمة أبو طالب اسامة أبو طالب فلسطين السيد المسيح السيدة مريم

الأكثر قراءة

حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

الانحياز الفاضح.. خبراء يكشفون كيف سخّرت منصات «السوشيال» نفسها سلاحًا فى يد إسرائيل لإخفاء جرائمها ضد الفلسطينيين

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

خطة تحرك جاهزة للبدء فى إنفاذ المساعدات إلى غزة.. تفاصيل لقاء شكرى بمارتن جريفيث

وزير الخارجية يكشف أسباب إلغاء القمة الرباعية بحضور بايدن

إيقاف بث القناة ودعم مالي.. 4 قرارات حاسمة من مجلس إدارة الأهلى لدعم غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

محمد العسيري

غير الدم ما حدش صادق

إبراهيم داود

الوطنية المصرية فى المعركة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصريحات مكتب نتنياهو.. شكرى يكشف مستجدات جهود إدخال المساعدات إلى غزة

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن