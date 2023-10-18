القسم الثاني (ب).. الأوليمبي يهزم سبورتنج برباعية والمجد يفوز على دمنهور

14 هدفًا كانت حصيلة المباريات الخمس التي أقيمت اليوم في الأسبوع الثاني للمجموعة الثالثة 2 في دوري القسم الثاني "ب".

في ملعب عز الدين يعقوب بالإسكندرية حقق فريق الأوليمبي بقيادة محمد كيتا فوزًا كبيرًا على سبورتنج بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أدارها الحكم أحمد الدليل ليرتفع رصيد الأوليمبي إلى أربع نقاط ويتوقف رصيد سبورتنج عند ثلاث نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم الأليمبي بهدفين سجلهما يوسف محمد وأليو ديارا في الدقيقتين 28 و38 وفي الشوط الثاني سجل عبد الرحمن أحمد هدف سبورتنج ثم سجل محمد عبد الستار الهدف الثالث للأوليمبي في الدقيقة 74 وأضاف محمد غنيم الهدف الرابع في الدقيقة 89 وفي الوقت بدل الضائع سجل سبورتنج هدفه الرابع.

وفاز فريق دلفي على مركز شباب كوم حمادة بهدف سجله جاد في المباراة التي أدارها الحكم السيد عبيد ليرتفع رصيد دلفي إلى أربع نقاط ويتوقف رصيد مركز شباب كوم حمادة عند ثلاث نقاط.

في ملعب المدينة الشبابية بالإسكندرية نجح فريق الحمام في تحويل تأخره أمام هلال مطروح بهدفين إلى الفوز 4-2 في المباراة التي أدارها الحكم محمد خالد ليرتفع رصيد الحمام إلى أربع نقاط ويتوقف رصيد هلال مطروح عند نقطة واحدة..انتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2 وتقدم هلال مطروح بهدفين سجلهما حسام باولو في الدقيقتين الثالثة والثامنة ثم سجل إبراهيم الفيل ومحمد صبحي هدفين للحمام في الدقيقتين 30 و35 وقام الحكم بطرد محمد صبحي لاعب الحمام في الدقيقة 40، وفي الشوط الثالث سجل عاصم محمد الهدف الثالث للحمام من ركلة جزاء في الدقيقة 75 ثم أضاف عاصم محمد الهدف الرابع قبل نهاية المباراة.

وفاز فريق المجد السكندري على دمنهور بهدف دون رد ليرتفع رصيد المجد إلى أربع نقاط ويتوقف رصيد دمنهور عند نقطة واحدة انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل حمادة جاد هدف الفوز لللمجد في الدقيقة 64.

تعادل طلائع الأسطول مع الإسكندرية للبترول بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد طعيمة ليرتفع رصيد كل منهما إلى نقطة واحدة.