شاهد| جامعة القاهرة "تنتفض" ضد تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم

نظم عدد من طلاب جامعة القاهرة وقفة احتاجية، مساء الأربعاء، تنديدًا بيما يقوم به العدوان الصهيوني من جرائم واعتداءات على قطاع غزة وبعد مجزرة مستشفى المعمداني أمس الثلاثاء.

جامعة القاهرة تنتفض من أجل غزة

ونظم المئات من طلاب جامعة القاهرة وقفة احتجاجية مساء اليوم، احتجاجًا على قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة وتنديدًا بجرائم الاحتلال وما تشهده غزة من جرائم ومذابح.

وحرصت المسيرة التي نظمها طلاب جامعة القاهرة على التحرك والسير من بين كليات الجامعة من أجل حشود وجمع أعداد أكبر من الطلاب من أجل التنديد وتزويد أعداد الوقفة الاحتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي.

واعتلت هتافات الطلاب تنديدًا بجرائم الاحتلال ورددوا "افتحوا المعبر.. اوقفو المجازر.. انقذوا غزة.. طوفان الأقصر".

مظاهرات جامعة القاهرة

مظاهرات جامعة القاهرة

مظاهرات جامعة القاهرة