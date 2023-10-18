"يلا يا سيسى فوضناك".. أهالي الشرقية يعلنون دعمهم لقرارات الرئيس

ارتفعت هتافات أهالى الشرقية المؤيدة لقرارا الرئيس عبد الفتاح السيسى، تجاه القضية الفلسطينية.

وأطلق الأهالي الهتافات الداعمة لقرارات الرىيس عبد الفتح السيسى، الرافضة لتهجير اهالى غزة، وردد الاهالى " يلا يا سيسى خد قرارك الشعب كله فى انتظارك.. يلا يا سيسى فوضناك يلا يا سيسى الشعب معاك. الجيش والشعب ايد واحدة ".

وسادت حالة من الغضب بين أهالى محافظة الشرقية، الذين قاموا بحرق علم اسرائيل، وسط هتافات غاضبة تصف نتنياهو بأنه مجرم حرب.

وزاد توافد أهالى الشرقية بكثافة على الوقفة التضامنية مع قرارات الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية.

واستنكر الاهالى الجرائم الوحشية التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فى حق المديين العزل، خاصة بعد قصف المستشفى امس واستشهاد الاطفال بطريقة وحشية.

وتوافد رجال الدين الاسلامى والمسيحى بنحافظة الشرقية، على ساحة الوقفة التضامنية مع القضية الفلسطنية، والتضامن مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه تداعيات القضية، في تظاهرة كبيرة وتجمع أهالي المحافظة.

وتوافد رجال الأزهر والاوقاف، ورجال الكنيسة، وسط طوائف الشعب، للتأكيد على دعم ومباركة قرارات الرئيس، والتى تهدف لحماية مصر من الدخول فى صراع البلاد فى غنى عنه هذه الفترة.

تظاهرات دعم فلسطين

تظاهرات دعم فلسطين