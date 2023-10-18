الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فشل التصويت على مشروع قرار جديد بشأن وقف النار في قطاع غزة

غزة
غزة

فشل منذ قليل، التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار جديد بشأن وقف النار في قطاع غزة وسط تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لغاراته على الفلسطينيين، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

وقال مندوب البرازيل بمجلس الأمن إن مشروع قرارنا حول غزة كان يدين استهداف المدنيين من أي طرف. 

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وسبق أن أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه في تل أبيب يوم الأربعاء عن أسفه للخسائر في الأرواح خلال هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حماس في إسرائيل. لكنه حذر الإسرائيليين أيضًا من أنه على الرغم من أنهم قد يشعرون بالغضب، إلا أنه لا ينبغي لهم أن ينشغلوا به.

وقال "أحذر من هذا. بينما تشعرون بهذا الغضب، لا تنشغلوا به. بعد 11 سبتمبر، كنا غاضبين في الولايات المتحدة. وبينما سعينا لتحقيق العدالة وحصلنا عليها، ارتكبنا أخطاء أيضا".

وقال إن القرارات في زمن الحرب "ليست واضحة أو سهلة على الإطلاق".

وأضاف: "هناك دائمًا تكلفة. لكنها تتطلب أن تكون مدروسًا. وتتطلب طرح أسئلة صعبة للغاية. وتتطلب وضوحًا حول الأهداف وتقييمًا صادقًا حول ما إذا كان المسار الذي تسلكه سيحقق تلك الأهداف".

وشدد بايدن أيضًا على أن "أغلبية" الفلسطينيين ليسوا مع حماس.

وقال "الغالبية العظمى من الفلسطينيين ليسوا من حماس. حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "حماس تستخدم الأبرياء والعائلات البريئة في غزة كدروع بشرية، وتضع مراكز قيادتها وأسلحتها وأنفاق الاتصالات في المناطق السكنية. والشعب الفلسطيني يعاني أيضا بشدة".

كما علق على انفجار المستشفى الذي وقع يوم الثلاثاء في مدينة غزة قائلاً: "إننا نحزن على فقدان أرواح الفلسطينيين الأبرياء مثل العالم أجمع".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تؤيد بشكل لا لبس فيه حماية حياة المدنيين أثناء الصراع. وأنا أشعر بالحزن، وأنا حزين حقا على العائلات التي قُتلت أو أصيبت في هذه المأساة".

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