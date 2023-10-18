الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحزب العربي للعدل بالإسكندرية يؤيد قرار الرئيس السيسي بعدم تهجير الفلسطينيين

مساعد رئيس حزب العربي
مساعد رئيس حزب العربي للعدل والمساواة بالإسكندرية

أشادت الدكتورة وفاء بدر، مساعد رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة بالإسكندرية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، وتأكيده على أهمية وقف التجاوزات التي تتم في حق الشعب الفلسطيني ورفض العنف المتعمد ضد المدنيين وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للسماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

السيسي موقفه رادعا وقويا

وأكدت وفاء بدر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقفه رادعا وقويا بعدم المساس بالسيادة المصرية وأنها خط أحمر وأشاد أيضا بضرورة حل الأزمة الفلسطينية عن طريق خيار السلام الاستراتيجي وحقن الدماء الفلسطينية.
 

مساندة السيسي في كل قراراته
وأكدت قيام الحزب بتأييد أي قرار تتخذه القيادات السياسية الحكيمة فيما يتعلق بأمن مصر القومي ووقف المخطط الذي يستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

العربي للعدل والمساواه بالإسكندرية السيسي بالسيادة المصرية الأراضى المصرية الفلسطنين

مواد متعلقة

"حماة الوطن" بالإسكندرية يؤيد الرئيس السيسي في منع مخطط تهجير الفلسطينيين

وقفة احتجاجية لمحامي الإسكندرية تضامنا مع فلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال

الجيل الديمقراطي بالإسكندرية: المساس بالأمن القومي خط أحمر.. ونساند أي قرار تتخذه القيادة السياسية

أستاذ قانون يدين بشدة قصف المستشفى الأهلي فى غزة ويصفه بـ"جريمة حرب"

المشدد 10 سنوات لسائق زوّر رخص سيارة فى الإسكندرية

المشدد 10 سنوات لعاطل للإتجار وحيازة مواد مخدرة بالإسكندرية

السجن المؤبد لسايس بتهمة الاتجار فى المخدرات بالإسكندرية

لا إصابات.. السيطرة على حريق بمحل تجارى بميدان المساجد بالإسكندرية

الأكثر قراءة

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

خطة تحرك جاهزة للبدء فى إنفاذ المساعدات إلى غزة.. تفاصيل لقاء شكرى بمارتن جريفيث

4 أدلة تفند الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

"مرابطون حتى الإغاثة".. وقفة أمام معبر رفح دعما لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الوطنية المصرية فى المعركة

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

محمد رفعت

تسوية.. لا تصفية!

جلال حمام

رسائل الرئيس السيسى إلى العالم

لواء.حمدى البطران

مصر.. وصفقة القرن

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن

وزير الخارجية: نُصر على دخول المساعدات لغزة.. وعلى الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين