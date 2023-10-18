الحزب العربي للعدل بالإسكندرية يؤيد قرار الرئيس السيسي بعدم تهجير الفلسطينيين

أشادت الدكتورة وفاء بدر، مساعد رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة بالإسكندرية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، وتأكيده على أهمية وقف التجاوزات التي تتم في حق الشعب الفلسطيني ورفض العنف المتعمد ضد المدنيين وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للسماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

السيسي موقفه رادعا وقويا

وأكدت وفاء بدر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقفه رادعا وقويا بعدم المساس بالسيادة المصرية وأنها خط أحمر وأشاد أيضا بضرورة حل الأزمة الفلسطينية عن طريق خيار السلام الاستراتيجي وحقن الدماء الفلسطينية.



مساندة السيسي في كل قراراته

وأكدت قيام الحزب بتأييد أي قرار تتخذه القيادات السياسية الحكيمة فيما يتعلق بأمن مصر القومي ووقف المخطط الذي يستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.