الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بايدن: أولويتنا الآن هي تحرير الرهائن

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن وجه أسئلة قاسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، أن أحداث 7 أكتوبر كانت صاعقة للمجتمع الأمريكي مثلما حدث في أحداث 11 سبتمبر في أمريكا.

وأشار إلى أن أولويات الجانبين الإسرائيلي والأمريكي الآن هو تحرير الرهائن، موضحًا أن الغاليبية العظمي من الفلسطينين ليس لهم علاقة بحماس.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بجانب الأبرياء في غزة، معربًا عن حزنه عن قصف للمستشفي في غزة، والذي أطلق من قبل إرهابيين في  قطاع غزة.

جو بايدن نتنياهو القاهرة الإخبارية تل أبيب قطاع غزة

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