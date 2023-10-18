الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عالم

"مرابطون حتى الإغاثة".. وقفة أمام معبر رفح دعما لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

جريدة الدستور

نظم شباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، المعتصمون أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصرى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى الشقيق وتأييد مواقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية، وتفوض الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

واستهل شباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الاعتصام بهتاف "مرابطون حتى الإغاثة"، أعقبه افتراش الشباب الأرض امام بوابة المعبر مطالبين بدخول مواد الإغاثة لقطاع غزة.

وأدى شباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، صلاة الظهر والعصر جمع تقصير وصلاة الغائب على أرواح شهداء غزة.

وكان التحالف الوطنى طالب بجميع كياناته بضرورة فتح ممرات آمنة فورًا، تلبية لنداءات الاستغاثة التى أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين العزل المحاصرين فى غزة، مؤكدا دخوله فى اعتصام مفتوح أمام معبر رفح حتى يتم فتح المعبر لدخول المساعدات بشكلٍ فورى وعاجل.

 

معبر رفح غزة إسرائيل الاحتلال

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