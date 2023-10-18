الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي البحر الأحمر يحتشدون لدعم الدولة المصرية في موقفها تجاه القضية الفلسطينية

مواطنو البحر الاحمر
مواطنو البحر الاحمر

تجمع المئات من أهالي محافظة البحر الأحمر من مختلف الأطياف، اليوم الأربعاء، بميدان الدهار وسط مدينة الغردقة؛ لدعم القضية الفلسطينية، وقرارات الدولة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وحرص المئات من أبناء البحر الأحمر، على النزول إلى ميدان الدهار وسط مدينة الغردقة منذ قليل؛ لدعم القضية الفلسطينية وتأييد موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية، وتأكيدًا علي موقف مصر رئيسًا وحكومةً وشعبًا الرافض لتهجير سكان غزة قسريًا، وذلك في أعقاب الأزمة التى اندلعت في قطاع غزة على مدار الأيام القليلة الماضية.

وشارك في الوقفة التي جمعت المئات عدد كبير من أبناء المحافظة الساحلية؛ دعمًا للقضية الفلسطينية، وردد المشاركون في الوقفة الهتافات التي تؤكد على موقف مصر رئيسًا وحكومةً وشعبًا الرافض لتهجير سكان غزة قسريًا، وذلك في أعقاب الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الأيام القليلة الماضية.

وردد المواطنون العديد من الهتافات الداعمة للقضية الفلسطينية منها: "يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين، بجانب تريد هتافات “ضد التهجير ضد التصفية فلسطين هي القضية”.

البحر الأحمر: ندعم الرئيس السيسي وقراراته الداعمة للقضية الفلسطينية 

في السياق ذاته، قال أحمد الدقاق امين التنظيم بحزب مستقبل وطن البحر الاحمر، أن كلمة الرئيس السيسي التي القاها اليوم عن القضية الفلسطينة جاءت علي لسان 100 مليون مصري، مؤكدًا أن الشعب المصري بمختلف فئاته وأطيافه يصطفون خلف قيادتهم السياسية وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات التي وفرتها الدولة المصرية للأشقاء في غزة تعبير مدى اهتمام الشعب المصري وقيادته في دعم الشعب الفلسطيني، واستمرار محاولات الدولة المصرية لادخالها بكل الطرق لتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة للأشقاء في غزة من خلال مناشداتها للمجتمع الدولي وتحركاتها الخارجية أظهرت أن القضية الفلسطينية في قلب كل مصري.

وأوضح الدقاق لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية ممثلةً في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تمثل الشعب المصري كافة وما تقوم بهِ الدولة المصرية تجاة القضية الفلسطينة هو انعكاس لما يدور داخل الشعب المصري، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يتعامل بكل حكمة واتزان تجاة القضية الفلسطينة مدافعًا عن الحق التاريخي للشعب الفلسطينى وتقديم الحلول السياسية لحل النزاع، من خلال مبادرات سياسية قدمتها الحكومة المصرية طوال الوقت، مشيدًا بكلمة الرئيس السيسي عبرت عن الشعب المصري وموقفه تجاة القضية الفلسطينة، مؤكدًا اصطفاف الشعب المصري خلف القيادة السياسية للدولة المصرية وقراراتها تجاة الأحداث في غزة.

محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة القضية الفلسطينية الرئيس السيسي الشعب المصري

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