الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مركز الأزهر يفضح أكاذيب الإعلام الغربي ويوجه 13 رسالة لنصرة القضية الفلسطينية

الازهر
الازهر

حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توجيه عدة رسائل مباشرة وحازمة بشأن الأحداث داخل الأراضي الفلسطينية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وجاءت كالتالي:

▪️يعاني الشعب الفلسطينـ.ـي منذ ما يقرب من قرن من الزَّمان إرهـ.ـابًا مُمنهجًا واضطهـ.ـادًا وتهجيـ.ـرًا وقهـ.ـرًا وإبادة وحشيَّة على يدِ مُحتـ.ـل غاصب، يضرب بالقوانين الدولية والحقوق الإنسانية عرض الحائط، ويحظى بدعم عالميّ استقوائيّ فاشـ.ـيّ ازدواجيّ المعايير.

▪️لا زال شعـ.ـب فلسطيـ.ـن بصموده وإبائه وتشبثه بأرضه -رغم مخاطر القصـ.ـف الصهيـ.ـوني الغاشم- يضرب أروع الأمثلة في البطولة، ويضع العالم الصامت المُتخاذل أو الداعي الداعم لهذه الجرائم في مأزق إنساني وأخلاقي كبير، ويزيح عن وجهه الكريه وشاحَ الإنسانية المزعوم المكذوب.

▪️مستوطنـ.ـو الأرض المُحتلـ.ـة من الصهاينـ.ـة لا ينطبق عليهم وصف «المدنييـ.ـن»، بل هم محتلـ.ـون للأرض، مغتصبون للحق، مُتنَكِّبُون لطريق الأنبياء، معتدون على مقدسـ.ـات مدينة القـ.ـدس التّاريخية بما فيها من تراث إسلاميّ ومسيحيّ.

▪️ما ينفذه الكيـ.ـان الصهيـ.ـوني الآن من مجـ.ـازر وحشيّـ.ـة في حقّ الشعـ.ـب الفلسطينـ.ـي جريمة حـ.ـرب مكتملة الأركان، سيحاسَب عليها عاجلًا أو آجلًا، وسيكتب التاريخ أسماء من ارتكبوا هذه الجرائم وحرضوا عليها ودعموها بمزيد من الخِزي والعار.

▪️ما ينفذه الاحتـ.ـلال في غـ.ـزة من استهداف المشافي وفرق الإنقاذ والنازحين، ومنع وصول المرافق والمساعدات الإغاثية إليها -تحت سمع وبصر العالم- جرائـ.ـم إنسانية تفضح بشاعة هذا الإرهـ.ـاب الصهيونـ.ـي الخسيس، وبشاعة وأطماع من يدعمه ويؤيده من دول العالم.

▪️ترويج الآلة الإعلامية الأمريكيـ.ـة والغربيـ.ـة أكاذيب الاحتـ.ـلال يُعدَّ شرعنة لمذابحـ.ـه الدمويـ.ـة ضد أطفال الشعـ.ـب الفلسطينـ.ـي، وتحريضًا على جرائم الكراهيـ.ـة ضد الفلسطينيـ.ـن والمسلمين في العالم.

▪️يتناسى العالم عمدًا أن الكيـ.ـان الصهيونـ.ـي المُحتَل جمرة خبيثة في قلب الأمة الإسلامية والعربية، والقوى المحتلـ.ـة -بحسب المواثيق والقوانين الدولية- لا حق لها في أرض ولا مقدرات ولا مقدسـ.ـات، وردُّ عدوانها مقاومـ.ـةٌ مفروضةٌ ضد الظلم والقهر والطُّغيان.

▪️عمليـ.ـات المقاومـ.ـة الحالية حلقةٌ جديدة من سلسلة نضـ.ـال شعـ.ـب فلسطيـ.ـن ضد إرهـ.ـاب الكيـ.ـان الصهيـ.ـوني المحتـ.ـل الغاصب، وجزءٌ صغير من رد عدوانه التاريخي البشع على المقدسـ.ـات والأرض والشعب الفلسطينـ.ـي، بلغة القوة التي لا يفهم الصهاينـ.ـة غيرها.

▪️على الداخـ.ـل الفلسطينـ.ـي أن يحتشد صفًّا واحدًا في وجه هذا الاحتـ.ـلال البغيض، وأن يستمسك بقضيته العادلة دون أن تُرهِّبَه آليات الاحتـ.ـلال أو سياساته الهشَّة الدَّنيَّة، والتي سيئول مصيرها حتمًا إلى زوال.

▪️لن تستطيع الأنظمة الأمريكيـ.ـة والغربيـ.ـة خداع الشعوب الإسلامية والعربية بعد أن سقط قناع إنسانيتها الكاذب وتسامحها المزعوم، وبعد أن فُضِحت حقيقة كراهيتها لهم، ورغبتها في إفشالهم وتفريقهم من خلال مواقفها الأخيرة ضد القضيـ.ـة الفلسطينيـ.ـة العادلة.

▪️تبين من خلال أحداث فلسطيـ.ـن الجارية حجم الزّيف والتّزوير والتضليل والقمع الإلكتروني الذي تمارسه مواقع التواصل الاجتماعي ضد مستخدميها المُستنكرين لاعتداءات دولة الاحتـ.ـلال على شعب فلسطيـ.ـن المكلوم، بما يهيل التراب على مزاعمها الكاذبة حول مهنيتها واستقلاليتها وكفالتها لحق الشعوب في حرية التَّعبير.

▪️على الشعوب العربية والإسلامية ألا يتركوا إخوتهم من أبناء الشعـ.ـب الفلسطينـ.ـي وحدهم، وأن يدعموهم وينصروهم بما استطاعوا، كلٌ على حسب استطاعته وموقعه وتأثيرة.

▪️إلى فلسطين الأبية وقُدسنا المبارك، {وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 104] مع العسر يأتي من الله اليسر، وكيان الاحتـ.ـلال إلى زوال، وعُمر الشهـ.ـداء أطول من أعمار قاتليـ.ـهم، ووعد الله حق، ونصره آتٍ،{وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ۝ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ}. [الصافات: 171: 173]

مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية الأراضي الفلسطينية الشعب الفلسطينـ ـي

مواد متعلقة

باكستان: ينبغي أن تكون المنصات عبر الإنترنت أدوات قوية لنشر الفتاوى بشكل موثوق

مفتي أوزبكستان:أنشأنا مركزًا للفتوى يجيب على الأسئلة والاستفتاءات كتابيًّا وشفويًّا

مفتي كازاخستان : الإسلام دين يدعو البشرية إلى الخير والوحدة والازدهار

مفتى تونس: الفلسطينيون فضلوا الموت فوق أرضهم عن الخنوع للاحتلال

قاضي قضاة فلسطين بمؤتمر الإفتاء العالمي: لن نرحل من أرضنا.. وسنبقى ما بقي التين والزيتون

وزير الشئون الدينية بالجزائر: القدس مؤيدة من الله.. وعقلاء الأمة سند ومدد لها

عمر الدرعي يزف البُشرى عن مبادرة لمجلس الإمارات للإفتاء في التعامل مع المستقبل

مستشار الرئيس الفلسطينى: لن نرحل عن بلادنا

الأكثر قراءة

4 أدلة تفند الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

عاجل.. إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

عاجل.. "مرابطون حتى الإغاثة".. وقفة أمام معبر رفح دعما لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".. مظاهرات حاشدة بجامعة المنيا تضامنًا مع فلسطين

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

مظاهرات حاشدة فى كفرالشيخ دعمًا للرئيس السيسى وموقفه المتضامن مع القضية الفلسطينية ( صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية: نُصر على دخول المساعدات لغزة.. وعلى الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين

عاجل.. إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

4 أدلة تفند الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟