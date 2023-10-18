الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اشتباكات فى محيط السفارة الأمريكية ببيروت على وقع مجزرة مستشفى المعمدانى

قصف مستشفى المعمداني
قصف مستشفى المعمداني

اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان محتجين على مجزرة المستشفى المعمداني وقوات الشرطة اللبنانية بمحيط السفارة الأمريكية شمال بيروت.

وحاول المحتجون الوصول إلى مقر السفارة الأمريكية، في حين أطلقت قوات الأمن قنابل الغازات المسيلة للدموع، بينما رد عليها المحتجون بإطلاق الحجارة.

يوم غضب

وكان حزب الله اللبناني، قد دعا إلى «يوم غضب لا سابق له» الأربعاء، مطالبًا الشعوب العربية بالتحرك الفوري إلى الساحات، تنديدًا بقصف المستشفى في غزة.

وقال حزب الله: «كل بيانات الادانة والاستنكار لم تعد تكفي وإننا نطالب شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالتحرك الفوري إلى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات والدول أينما كان وعلى المنظمات الدولية والإقليمية للتحرك الفوري ضد المجازر والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني المظلوم وتنفيذ التهجير القسري تحت وطأة المجازر والإرهاب والقتل».

ومساء أمس الثلاثاء، تجمّع المئات من المتظاهرين في محيط السفارتين الأمريكية والفرنسية ليلا احتجاجًا على مواقف بلديهما الداعمين لإسرائيل.

ومساء الثلاثاء، ارتقى نحو 500 شهيد فلسطيني إثر قصف إسرائيلي استهدف ساحة المستشفى الأهلي العربي المعمداني.

وكان هؤلاء الشهداء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من جيش الاحتلال لإخلاء منازلهم.

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