الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محام بالبحيرة: مستعدون للخروج بالملايين للوقوف خلف الرئيس السيسى

عبدالسلام عريف
عبدالسلام عريف

أكد عبدالسلام عريف هيوب، المحامى بالنقض إنه يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي  فى جميع القرارات التى تم اتخاذها فى القضية الفلسطينية، وذلك فى ظل العدوان الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا العزل من الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن دعوة السيسي للشعب المصري بالتظاهر فى الميادين والمحافظات تؤكد عمق العلاقة بين المواطنين والرئيس، مؤكدًا أن  الملايين سوف تخرج إلى الميادين من أجل  التنديد بما قامت به قوات الاحتلال أمس وقصفها للأطفال والرجال والنساء العزل داخل المستشفى.

 

الحفاظ على الأمن القومي

وأشار"هيوب" إلى أنه وجميع الشعب المصري  خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس فى اتخاذ القرارات التى تعمل على الحفاظ على أمن مصر القومى واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق ذلك، وكذلك حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية، وحماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم قائلًا: "فلا أرض بلا شعب" وحماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.

دخول المساعدات الإنسانية الشاملة 

وشدد "هيوب" على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثبت منذ حدوث هذه الأزمة أنه قائد وزعيم عربى، وذلك عقب التصميم بعدم دخول الأجانب معبر رفح البرى الا عقب دخول المساعدات الإنسانية الشاملة التي تم تجهيزها من مصر من أجل المساهمة فى رفع المعاناه عن الأشقاء فى فلسطين فى ظل هذه الأزمة. 

عبدالسلام عريف القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي الرئيسي السيسي التظاهر ضد الاحتلال

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