برلمانيون يشيدون بموقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية: ندعم القيادة المصرية فى كل قراراتها

أشاد برلمانيون بالقرار العربي بإلغاء القمة الرباعية التي كان مقررًا عقدها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدين رفضهم التام لتصفية القضية الفلسطينية.

وقالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح وثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدة أن رفض مصر التهجير يأتي من أجل القضية نفسها حتى لا تتم تصفية القضية وإخلاء المنطقة للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت "خطاب"، في تصريحات صحفية اليوم، أننا خلف القيادة السياسية في جميع قراراتها وإجراءتها بكل الطرق التي أعلنتها سواء بالتظاهرات أو التصعيد مقابل التصعيد، قائلة: أمن مصر خط أحمر وعلى الجميع أن يخشى مصر فقواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية درع قوي يحمي بلادها.

وأفادت عضو مجلس الشيوخ، بأن مصر شعبًا وجيشًا خلف الرئيس السيسي لحماية الدولة، قائلة: ونعم للتظاهرات في أي وقت رفضًا لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن مصر حاضنة لجميع ضيوفها ولكن ليس على حساب تصفية قضية الأشقاء الفلسطينيين.

استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء في فلسطين

وأدانت النائبة حياة خطاب، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء في فلسطين والتي كان آخرها قصف مستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها أكثر من ٥٠٠ شهيد، مشددة على ضرورة أن يتحرك العالم أجمع لوقف تلك المجازر والحصار الذي فرضته قوات الاحتلال ضد الأشقاء في الأراضي الفلسطينية.

وأشاد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، بقرار مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، بإلغاء القمة الرباعية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان مقررًا انعقاده في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، بعد قصف مستشفى المعمدانى فى قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطينى جراء هذا القصف.

وأدان واستنكر بأشد العبارات، النائب عادل عبدالفضيل، المجزرة والجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني فى غزة، مما خلف عن أكثر من ألف شهيد من المدنيين النازحين الذين اتخذوا من المستشفى الذي تديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالقدس ملجأ بعد تعرض ديارهم للدمار جراء اعتداءات الدولة العبرية.

واعتبر النائب "عبدالفضيل" هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، جريمة من جرائم الحرب والإبادة، ويعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولا أبسط قيم الإنسانية، مطالبًا بتحرك العالم- بعد الصمت الدولي- في أسرع وقت للوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي وتوفير الحماية العاجلة لأهالي قطاع غزة، وتنفيذ المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام وسرعة تنفيذها، لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.

وأيد رئيس لجنة القوى العاملة، موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية مثمنًا رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من محتواها، مشددًا على التمسك بعروبة فلسطين وهويتها الفلسطينية، ودعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة أرضهم ومقدساتهم، فالقدس عربية وستظل عربية إلى يوم الدين.

فيما أكد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن الشعب المصري يؤيد ويساند بقوة موقف الرئيس السيسي والدولة المصرية، الرافض للمخططات الإسرائيلية في تهجير أهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التهجير القسري للسكان من منازلهم في قطاع غزة يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مطالبًا بتحرك دولي لاحتواء الأزمة.

وقال الصيرفي فى تصريحات صحفية له اليوم، إن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى لمستشفى المعمداني في غزة وسقوط مئات الشهداء والجرحى من الأطباء والمرضى والأطفال والنساء جريمة حرب ومجزرة وحشية ضد الإنسانية، ووصمة عار ستظل تلاحق الاحتلال الإسرائيلي ولن تمر وستدفع إسرائيل الثمن غاليًا جراء هذه الأعمال البربرية.

وحذر عضو مجلس الشيوخ من تداعيات المخطط الإسرائيلي بهدم المنازل وحرق الأرض وقتل الأبرياء وذلك لإجبار الفلسطينيين عن الهجرة والنزوح عن أرضهم، مضيفًا: إسرائيل تنفذ مخطط شيطاني ولن يسمح لها أحد بفعل ذلك مهما كان هناك من تواطؤ دولي.

وأكد الصيرفي، أن مجزرة مستشفى المعمداني تضاف إلى سلسلة المجازر الإسرئيلية عبر التاريخ ومنها دير ياسين وصابرا وشاتيلا وغيرها من أعمال إجرامية سافرة، مشددًا على ضرورة وجود تحرك عربي لوقف هذه الوحشية الإسرائيلية.