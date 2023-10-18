صحراء النقب.. عدد سكانها وأبرز قبائلها

تصدر اسم صحراء النقب تريند البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الدقائق الأخيرة، ذلك بعد اقتراح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بنقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب الخاضعة لسيطرة إسرائيل بدلا من تهجيرهم إلى سيناء أو أي مكان آخر.

صحراء النقب

وبدأ رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن مكان صحراء النقب وعدد سكانها أو معرفة أبرز المعلومات عنها وأين يقع موقعها الجغرافي، وتزامنًا مع اهتمام الكثير من كل مكان لمعرفة كل ما يخص صحراء النقب، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينغي.

عدد سكان صحراء النقب

تقع صحراء النقب ضمن حدود إسرائيل السياسية ونصف سكانها من البدو العرب الذين بقوا في هذه المنطقة بعد حرب 1948، وتبلغ مساحة صحراء النقب نحو 14 ألف كيلومتر مربع ويعيش بها الكثير من القبائل والعشائر العربية.

بعد حديث السيسي.. كل ما تريد معرفته عن صحراء النقب وعدد سكانها

ويعيش السكان في صحراء النقب في تجمعات سكنية مدن وبلدات وقرى وتجمعات يقيمون فيها خصوصا في مناطق قضاء بئر السبع كمدينة رهط وتل السبع وشكيب واللقية وحورة وكسيفة وعرعرة وقرى أخرى وعددها أكثر من 10 مدن و160 قرية مثل بئر هداج الأعسم وغيرها الكثير.

ويصل التعداد السكاني في منطقة النقب قرابة 317 ألف نسمة وعدد كبير من سكان النقب هم من البدو العرب الذين بقوا في هذه المنطقة بعد حرب 1948.

أبرز قبائل صحراء النقب

وتتكون معظم الكثافة السكانية في صحراء النقب من قبائل الترابين والتياها والعزازمة والجهالين والقديرات والظلام وقبائل أخرى، وتعتبر طبيعة المنطقة صحراوية جافة باستثناء الجزء الشمالي (قضاء بئر السبع).

بعد حديث السيسي.. كل ما تريد معرفته عن صحراء النقب وعدد سكانها

تتميز صحراء النقب بمناخها الصحراوي المختلف، وذلك بسبب قلة سقوط الأمطار والتباين الكبير بين حرارتي الليل والنهار وانخفاض الرطوبة والحرارة فيها صيفًا إلى 50 درجة مئوية، وتنخفض شتاءً فتصل إلى 7 درجات مئوية.