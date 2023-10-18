برلمانية: لن تقبل أن تكون سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين

أعربت غادة الضبع، عضو مجلس النواب، عن كامل تأييدها لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي القاها في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، والذي أكد فيها على الموقف المصري من مسألة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وما هي إلا محاولة من إسرائيل لتصفية القضية والإجهاز عليها تماما، مؤكدة أن الدولة المصرية شعبا وحكومة وبرلمانا لايمكن أن تقبل أن تكون سيناء موطنا بديلا للفلسطينيين.

وثمنت النائبة صراحة الرئيس في طرح القضية ونقل ما يدور في الغرف المغلقة أمام الشعوب العربية والمجتمع الدولي، وهو ما يجب أن تقوم به كافة الأطراف في الأزمة.

وأشارت في تصريحات لها اليوم، إلى أنه على دول الغرب أن تعلم أن طلبات إسرائيل لن تكون مجابة، وأنه بدلا من الضغط على الدول العربية لتحقيق مصالح إسرائيل لابد لها من الضغط عليها للمشاركة من جديد في عملية سلام حقيقية بضمانات دولية حتى تعيش المنطقة في مناخ أكثر أمانا واستقرارا.

قمة القاهرة للسلام

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجهت دعوات لقادة الدول الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، لعقد قمة دولية في القاهرة، السبت المقبل، تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام" لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وقد لاقت تلك الدعوة قبولًا واسعًا، ومن المرتقب أن تشهد القمة حضورًا كبيرًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا إن القمة الإقليمية الدولية التي دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية؛ "تهدف لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا".