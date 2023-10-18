الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الشؤون الدينية بالجزائر: القدس مؤيدة من الله.. وعقلاء الأمة سند ومدد لها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال الدكتور يوسف بالمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر: إن القدس مؤيدة من الله سبحان الله، مؤكدًا أن عقلاء الأمة سند ومدد لها.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء، أن الأمم تحيا بشيئين: بالعلم والظلم، أما العلم فقد اتخذناه عنوانًا وسراجًا وسياجًا وتاجًا، وأما الظلم فقد أذاقنا منه الاستعمار ألوانًا، ولكن في الأخير لا بد أن يتسيد العدل.
وتابع: الفتيا لها صور كثيرة، وكان علماؤنا سبَّاقين في تطوير صناعتها، فنحن نحتاج إلى العلم في هذا العصر الذي يسنده الخلق والأدب، وأينشتاين يقول إن الخُلق بدون علم أعرج والعلم، بدون خُلق أعمى، ومن ثم فالمجتمعات والدول لا تُبنى إلا على ثلاثة أسس: الدين والخلق والقانون، في حين أن الله تعالى يقول: {إنما يخشى اللهَ من عباده العلماء}.
واختتم: اليوم أصبح الإنسان في محراب التكنولوجيا، ونحن نخشى أن يكون الإنسان عبدًا للآلة، متابعًا" إن الأخلاق منظومة إنسانية، ونحن مأمورون بمواجهة التحديات المستقبلية.

الدكتور يوسف بالمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء

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