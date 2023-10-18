مسيرات لطلاب جامعة الإسكندرية دعمًا للقضية الفلسطينية

خرج طلاب جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في مسيرات تجوب شوارع وسط المدينة، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، التنديد بقصف قوات الاحتلال لأهالي قطاع غزة ومستشفى المعمداني أمس.

وعلت الهتافات من طلاب جامعة الإسكندرية خلال المسيرات السلمية التي نظموها:"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، رافعين أعلام فلسطين ومصر".

وانتاب الطلاب حالة من الحزن والاستنكار لما تم أمس من قصف المستشفى المعمداني في غزة، والذي أسفر عن عشرات الوفيات والإصابات في مشهد مفجع، مؤكدين على قوة مصر والرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية.

مسيرات طلاب جامعة الإسكندرية

مسيرات طلاب جامعة الإسكندرية

مسيرات طلاب جامعة الإسكندرية

received_307740405445089