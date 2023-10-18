الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرات لطلاب جامعة الإسكندرية دعمًا للقضية الفلسطينية

مسيرات طلاب جامعة
مسيرات طلاب جامعة الإسكندرية

خرج طلاب جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في مسيرات تجوب شوارع وسط المدينة، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، التنديد بقصف قوات الاحتلال لأهالي قطاع غزة ومستشفى المعمداني أمس.

وعلت الهتافات من طلاب جامعة الإسكندرية خلال المسيرات السلمية التي نظموها:"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، رافعين أعلام فلسطين ومصر".

وانتاب الطلاب حالة من الحزن والاستنكار لما تم أمس من قصف المستشفى المعمداني في غزة، والذي أسفر عن عشرات الوفيات والإصابات في مشهد مفجع، مؤكدين على قوة مصر والرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية.

مسيرات طلاب جامعة الإسكندرية
مسيرات طلاب جامعة الإسكندرية
مسيرات طلاب جامعة الإسكندرية
مسيرات طلاب جامعة الإسكندرية
مسيرات طلاب جامعة الإسكندرية
مسيرات طلاب جامعة الإسكندرية

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الرئيس عبدالفتاح السيسي قصف المستشفى المعمداني قطاع غزة القضية الفلسطينية جامعة الإسكندرية

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