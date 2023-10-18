الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حجازى: الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق عام دراسى آمن ومنضبط

اللقاء
اللقاء

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الإجراءات المتعلقة بانتظام العام الدراسى.

وفى مستهل كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بزيارة محافظة السويس، مشيدًا بحسن الإدارة والحوكمة المطبقة بها.

 

عام دراسي آمن 

وقال الوزير: "إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق عام دراسي آمن ومنضبط، من بينها تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، كما تم تحديد مسئول عن الصيانة البسيطة داخل كل مدرسة يقوم بتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، موجهًا الشكر لهيئة الأبنية التعليمية على متابعتها المستمرة لصيانة المدارس.

وزير التعليم ومحافظ السويس يفتتحان توسعات ومبانى تعليمية بمدارس السويس

مجموعات الدعم المدرسي

وتحدث الوزير عن مجموعات الدعم المدرسي وهى إحدى الآليات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، حيث تقوم كل إدارة تعليمية باختيار من ٣ إلى ٥ مدارس يتم تجهيز قاعات بها للطلاب، وسمحت الوزارة باختيار هيئة التدريس للشهادات العامة، سواء من داخل التربية والتعليم أو من خارجها من المعلمين الذين يتمتعون بشهرة وكفاءة وإقبال من الطلاب، على أن يحصل المعلم على المقابل المادي عقب الانتهاء من الحصة مباشرة.

ووجه الوزير بتوفير كافة وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، والتواصل مع أولياء الأمور؛ لمتابعة مستوى الطالب الدراسي وتحقيق الهدف من هذه المجموعات، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم إحدى أدوات تقييم مديري المديريات التعليمية ومديري عموم الإدارات.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حريصة علي التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل للطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بعمل بنوك أسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" بداية من العام الدراسي الحالي، والذي يأتي استكمالًا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها الوزارة التي تهدف لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي الفعال وتحقيق أقصى استفادة من خلال تطوير المحتوى الدراسي والنهوض بمستوى العملية التعليمية.

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وزير التعليم يتفقد عددًا من الفصول بمدرسة الشهيد فاضل سالم

كما أشار الوزير إلى أن الإدارة المركزية لتطوير المناهج قامت بإعداد مواد تعليمية وتدريبية لمناهج كافة المراحل الدراسية وتضم طرق الشرح بالتفصيل مع التدريبات، حيث تم طرحها على موقع الوزارة مجانًا للطلاب قبل بداية العام الدراسي، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: https://moe.gov.eg/elearningenterypage/

وتابع الوزير أن الوزارة أتاحت أيضًا منصات البث المباشر، فضلًا عن الاستعانة بأفضل المعلمين المتميزين في قنوات "مدرستنا"، مشيرًا إلى أن بث شرح المواد التعليمية المختلفة للمرحلة الثانوية بدأ يوم الأحد الماضي، موجهًا بمتابعة الطلاب للمواد التعليمية والتدريبية على المنصات والقنوات.

ووجه الوزير أيضًا باستغلال فترات المشاهدة وجذب الطلاب للمدارس خاصة في المرحلة الثانوية من خلال الأنشطة، مؤكدًا أهمية اليوم الرياضي والثقافي والفني واكتشاف الموهوبين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بعمل مسابقات وتصفيات والإعلان على قنوات مدرستنا عن الفائزين في المجالات المختلفة كريادة الأعمال والجوانب الرياضية والثقافية.

وأوضح الوزير أن الوزارة أعدت حقيبة تدريبية للطلاب بعنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة" لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية والاستحقاقات الدستورية وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، مما يسهم فى زيادة معلومات الطلاب عن الموضوعات الهامة المتعلقة بوطنهم وزيادة درجة الوعي لديهم.

وفى كلمته، أثنى اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، على زيارة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لمحافظة السويس، مشيدًا بجهوده التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تبذل كافة الجهود لتطوير العملية التعليمية وتحقيق رضا المواطن فى المحافظة، كما أشار إلى الدور التشاركي بين المحافظة والوزارة حول أهمية تنمية الوعي وروح الانتماء والولاء لدى الطلاب.

الإدارات التعليمية محافظ السويس انتظام العام الدراسى عام دراسي آمن مجموعات الدعم المدرسي المراحل الدراسية

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