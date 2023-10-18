وزير التعليم يتفقد عددًا من الفصول بمدرسة الشهيد فاضل سالم

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، اليوم الأربعاء، عددًا من الفصول الدراسية بمدرسة الشهيد المهندس فاضل سالم باشا.

ووجه وزير التربية والتعليم كلمة لتلاميذ أحد الفصول الدراسية خلال زيارته لافتتاح المدرسة، ضمن جولة تفقدية لعدد من مدارس محافظة السويس

نفسكم تطلعوا ايه؟

وسأل الوزير التلاميذ داخل الفصل: نفسكم تطلعوا ايه؟.. واستمع لإجاباتهم، وهو يداعبهم.

وقدمت تلميذة من تلميذات مدرسة الشهيد النقيب المهندس فاضل سالم باشا باقة ورد وشيكولاتة ـوزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي فور وصوله المدرسة رفقة محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر.

ورحب والد الشهيد مهندس فاضل سالم باشا بالوزير والمحافظ والوفد المرافق لهما، وأكد أنه فخور بالشرف الذي أهداه له ابنه بشهادته في سبيل مصر.

كما هنأ وزير التربية والتعليم مدرسي تلاميذ المدرسة بالعام الدراسي الجديد والعيد القومي لمحافظة السويس.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، قد وصل إلى مقر ديوان عام محافظة السويس، لتفقد وافتتاح عدد من المدارس ومتابعة انتظام العام الدراسي.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء يسري سالم مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.