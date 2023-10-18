وزير التعليم ومحافظ السويس يفتتحان توسعات ومبانى تعليمية بمدارس السويس

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إنشاءات وتوسعات بمدارس السويس المختلفة بإجمالي 125 فصلا، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس، والأستاذ أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء يسرى عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، والأستاذة سلمى الشاعر مستشار المحافظ للتعليم، والعقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ.

بدأت الزيارة بافتتاح توسعات مدرسة الشهيد النقيب فاضل سالم، التى شملت 29 فصل مدرسي بمنطقة حوض الدرس بحى السويس.

مشتملات المبنى

ويضم المبنى الجديد والذي حمل رقم( ٦) ٢٩ قاعة تدريس بالإضافة إلى ٢ معمل مشاهدة وحجرة حاسب آلي و3 حجرات إدارية، حيث تعتمد المنظومة التعليمية الجديدة على الابتكار والمشاهدة الحية والاعتماد على الإدراك الفهم المباشر للمادة العلمية المقدمة لهم دون التلقين المباشر والحفظ.

وتستهدف التوسعات زيادة قدرة المدرسة على استيعاب طلاب جدد، بإضافة فصول للمراحل التعليم الأساسي، لا سيما المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى تقليل الكثافة العددية بما يتيح سهولة تواصل المعلم مع الطلاب وتلقى المعلومات والشرح.

كما افتتح الدكتور حجازي واللواء صقر توسعات مدرسة الشهيد محمد عبداللطيف الشيمي، حيث جرى انشاء مباني تعليمية جديدة في المدرسة شملت 41 فصل دراسي.

وافتتحا مدرسة الدكتورة هويدا أبو العطا للتعليم الأساسي بمدينة السلام ١ بحى فيصل وهي مدرسة جديدة تضم 33 فصل، وجرى انشاء المدرسة على قطعة أرض بموقع متميز في المدينة.

كما زار وزير التربية والتعليم ومحافظ السويس، مدرسة سيد الرجال والتي تتوسط مدن الإسكان الاجتماعي بمدينة الملك عبدالله وشهدت خلال الشهور الماضية تنفيذ توسعات جديدة بطاقة لخفض الكثافة في الفصول، بزيادة 22 فصلا.

واختتم الوزير والمحافظ جولته بتفقد أعمال الإنشاء في مدرسة النيل الدولية.

كما حضر كلا من قيادات وزارة التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.