تأجيل محاكمة قاتل زوجته بالزيت المغلى فى الغربية

أجلت محكمة جنايات المحلة الكبرى برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا محاكمة المتهم بقتل زوجته لجلسة 4 نوفمبر المقبل.

كانت لقيت "غ. ن" مصرعها على يد زوجها ويدعى "ش.ح"، عاطل، عن طريق إلقاء زيت مغلى عليها وإصابتها بطعنة نافذة فى الرأس بهدف التخلص منها، وفر هاربًا.

وتبين أن المجنى عليها مصابة بطعنة نافذة فى الرأس وحروق من الدرجة الثالثة فى مختلف أنحاء جسدها، ما أدى إلى مصرعها.

تم ضبطه وعرضه على النيابة التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات وإحالته لمحكمة الجنايات.